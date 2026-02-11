У Зеленського відреагували на "інсайд" FT про вибори та референдум в Україні

"Поки немає безпеки, не буде і оголошень (про вибори - ред.)", - сказав коротко виданню співрозмовник, коментуючи матеріал Financial Times.

Що написало FT про вибори та референдум в Україні

Видання Financial Times з посиланням на українських і західних чиновників, а також осіб, "обізнаних із ситуацією", написало, що президент Володимир Зеленський нібито може в лютому оголосити про проведення виборів та референдуму щодо мирної угоди.

Мовляв, Київ почав планування президентських виборів та референдуму щодо мирної угоди з РФ після тиску з боку США.

За словами співрозмовників видання, Зеленський буцімто має намір оголосити про це 24 лютого, у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.

У матеріалі стверджується, що адміністрація президента США Дональда Трампа зажадала від України провести обидва голосування до 15 травня, пригрозивши інакше позбавити Україну гарантій безпеки.

Підготовка до виборів в Україні

Нагадаємо, після заяв Трампа про необхідність виборів Зеленський зазначив, що їх можна буде провести через 60-90 днів після забезпечення безпеки та внесення змін до законодавства.

Серед головних викликів - безпека виборців, участь військових, голосування українців за кордоном і облік внутрішньо переміщених осіб.

Проведення виборів в Україні також входить до 20-пунктного мирного плану.

В Україні вже працюють над механізмом голосування в умовах війни або після її завершення. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що спеціальний закон буде одноразовим і має гарантувати безпечність та демократичність процесу.

Для підготовки створено робочу групу, яка вже провела два засідання, однак конкретних рішень поки немає. Свої пропозиції раніше підготувала і ЦВК.