Трамп висловився про перспективи виборів в Україні та ролі Зеленського

Середа 10 грудня 2025 23:56
Трамп висловився про перспективи виборів в Україні та ролі Зеленського Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У нових коментарях президент США Дональд Трамп знову звернув увагу на ситуацію довкола виборів в Україні та переговорів про припинення бойових дій, наголосивши на настроях українського суспільства і закликавши до політичних рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Трампа для преси.

Президент США під час спілкування з пресою зазначив, що, за його словами, значна частина українців очікує переходу до політичного процесу.

Він знову публічно звернувся до українського керівництва із закликом розглянути можливість укладення мирної угоди з Росією і повернутися до питання проведення виборів у країні.

За його словами, ключовим фактором є бажання суспільства завершити конфлікт. Трамп зазначив, що, як він стверджує, більшість українців очікують досягнення домовленостей.

"Зеленському потрібно бути реалістом. У них давно не було виборів. Вони втрачають величезну кількість людей. 82% українців вимагають укласти угоду. Вони хочуть, щоб було укладено угоду. Я це розумію. Вони втрачають тисячі й тисячі людей щотижня. Вони хочуть, щоб це закінчилося", - сказав він.

Що ще сказав Трамп

Президент США Дональд Трамп повідомив, що низка європейських лідерів висловили готовність провести спільні переговори з українською стороною і представниками Вашингтона, вказавши, що така зустріч, за його словами, може відбутися вже на вихідних.

Також, президент США Дональд Трамп повідомив, що американські військові перехопили венесуельський танкер біля узбережжя країни, назвавши те, що відбувається, "цікавим днем з точки зору новин", і додав, що найближчим часом Вашингтон готує й інші кроки, спрямовані проти режиму Ніколаса Мадуро.

Нагадуємо, що заступник голови ЦВК Сергій Дубовик зазначив, що бойові дії, які пошкодили виборчу інфраструктуру та спричинили масштабне переміщення населення, серйозно ускладнили проведення голосування, тому підготовка до вільних і безпечних виборів в Україні за міжнародними стандартами потребуватиме щонайменше кількох місяців.

Зазначимо, що Володимир Зеленський заявив, що чекає від народних депутатів конкретних пропозицій щодо питання виборів в Україні в умовах воєнного стану. За його словами, він обговорив цю тему з представниками парламенту і наголосив, що не дасть змоги з'являтися спекуляціям, спрямованим проти держави.

