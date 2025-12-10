Трамп висловився про перспективи виборів в Україні та ролі Зеленського

У нових коментарях президент США Дональд Трамп знову звернув увагу на ситуацію довкола виборів в Україні та переговорів про припинення бойових дій, наголосивши на настроях українського суспільства і закликавши до політичних рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Трампа для преси.

Президент США під час спілкування з пресою зазначив, що, за його словами, значна частина українців очікує переходу до політичного процесу.

Він знову публічно звернувся до українського керівництва із закликом розглянути можливість укладення мирної угоди з Росією і повернутися до питання проведення виборів у країні.

За його словами, ключовим фактором є бажання суспільства завершити конфлікт. Трамп зазначив, що, як він стверджує, більшість українців очікують досягнення домовленостей.

"Зеленському потрібно бути реалістом. У них давно не було виборів. Вони втрачають величезну кількість людей. 82% українців вимагають укласти угоду. Вони хочуть, щоб було укладено угоду. Я це розумію. Вони втрачають тисячі й тисячі людей щотижня. Вони хочуть, щоб це закінчилося", - сказав він.

Що ще сказав Трамп