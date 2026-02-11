У Зеленского отреагировали на "инсайд" FT о выборах и референдуме в Украине

"Пока нет безопасности, не будет и объявлений (о выборах - ред.)", - сказал коротко изданию собеседник, комментируя материал Financial Times.

Что написало FT о выборах и референдуме в Украине

Издание Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников, а также лиц, "знакомых с ситуацией", написало, что президент Владимир Зеленский якобы может в феврале объявить о проведении выборов и референдума по мирному соглашению.

Мол, Киев начал планирование президентских выборов и референдума по мирному соглашению с РФ после давления со стороны США.

По словам собеседников издания, Зеленский якобы намерен объявить об этом 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

В материале утверждается, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Украины провести оба голосования до 15 мая, пригрозив в противном случае лишить Украину гарантий безопасности.

Подготовка к выборам в Украине

Напомним, после заявлений Трампа о необходимости выборов Зеленский отметил, что их можно будет провести через 60-90 дней после обеспечения безопасности и внесения изменений в законодательство.

Среди главных вызовов - безопасность избирателей, участие военных, голосование украинцев за границей и учет внутренне перемещенных лиц.

Проведение выборов в Украине также входит в 20-пунктный мирный план.

В Украине уже работают над механизмом голосования в условиях войны или после ее завершения. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что специальный закон будет одноразовым и должен гарантировать безопасность и демократичность процесса.

Для подготовки создана рабочая группа, которая уже провела два заседания, однако конкретных решений пока нет. Свои предложения раньше подготовил и ЦИК.