RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

У Зеленского отреагировали на "инсайд" FT о выборах и референдуме в Украине

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец, Милан Лелич

В ОП отреагировали на материал Financial Times о том, что Украина якобы объявит о проведении выборов и референдума уже 24 февраля. На Банковой отметили, что ситуация с безопасностью остается ключевым условием.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в президентском окружении.

Читайте также: Зеленский назвал условия для выборов в Украине во время войны.

"Пока нет безопасности, не будет и объявлений (о выборах - ред.)", - сказал коротко изданию собеседник, комментируя материал Financial Times.

Что написало FT о выборах и референдуме в Украине

Издание Financial Times со ссылкой на украинских и западных чиновников, а также лиц, "знакомых с ситуацией", написало, что президент Владимир Зеленский якобы может в феврале объявить о проведении выборов и референдума по мирному соглашению.

Мол, Киев начал планирование президентских выборов и референдума по мирному соглашению с РФ после давления со стороны США.

По словам собеседников издания, Зеленский якобы намерен объявить об этом 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России.

В материале утверждается, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Украины провести оба голосования до 15 мая, пригрозив в противном случае лишить Украину гарантий безопасности.

Подготовка к выборам в Украине

Напомним, после заявлений Трампа о необходимости выборов Зеленский отметил, что их можно будет провести через 60-90 дней после обеспечения безопасности и внесения изменений в законодательство.

Среди главных вызовов - безопасность избирателей, участие военных, голосование украинцев за границей и учет внутренне перемещенных лиц.

Проведение выборов в Украине также входит в 20-пунктный мирный план.

В Украине уже работают над механизмом голосования в условиях войны или после ее завершения. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что специальный закон будет одноразовым и должен гарантировать безопасность и демократичность процесса.

Для подготовки создана рабочая группа, которая уже провела два заседания, однако конкретных решений пока нет. Свои предложения раньше подготовил и ЦИК.

 

Комиссия также возобновила Госреестр избирателей: в настоящее время в нем около 33 млн человек, из которых 5-7,5 млн находятся за границей, а более 1,4 млн не имеют официальной регистрации.

Во фракции "Слуга народа" называли конец февраля внутренним ориентиром для подготовки законопроекта. Сам Зеленский уточнил, что сроки зависят от переговоров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийОфис президентаРеферендум