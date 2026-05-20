У Зеленського відреагували на послаблення санкцій проти РФ

Після дозволу Британією імпорту палива з російської нафти розпочалась "активна комунікація" Києва з Лондоном.

Як повідомляє РБК-Україна , про це радник президента Дмитро Литвин заявив журналістам.

"Зараз триває дуже активна комунікація між нашими дипломатами та Офісом і британською стороною. З'ясовують деталі", - сказав він.

Британія дозволила від сьогодні імпорт дизелю та авіаційного палива, виробленого за кордоном з російської нафти. Це рішення ухвалено на тлі стрімкого подорожчання палива через закриття Ормузької протоки.

Безстрокова ліцензія дозволяє імпорт палива, переробленого з російської нафти в третіх країнах, зокрема Індії та Туреччині. При цьому вона підлягає регулярному перегляду і може бути відкликана, а компанії зобов'язані вести відповідний облік.

Крім того, Британія окремо видала тимчасову ліцензію до 1 січня 2027 року на морське транспортування ЗПГ з російських проєктів Sakhalin-2 і Yamal LNG, включно з перевезенням, фінансуванням і брокерингом.

Послаблення нафтових санкцій проти РФ

Нагадаємо, 18 травня міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що Вашингтон продовжив дію тимчасової 30-денної генеральної ліцензії. Вона дає змогу найбільш уразливим країнам отримати доступ до російської нафти, яка наразі перебуває в морі.

За словами Бессента, США також готові за необхідності видавати окремі спеціальні ліцензії.

В американському Мінфіні вважають, що таке рішення допоможе перенаправити частину поставок до найбільш вразливих держав, а також обмежить можливості Китаю накопичувати дешеву російську нафту.