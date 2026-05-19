Єврокомісар розкритикував США за послаблення нафтових санкцій проти РФ
Брюссель розкритикував рішення США продовжити послаблення нафтових санкцій проти РФ. Там наголосили, що це лише збільшить фінансові прибутки Кремля.
Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
За його словами, цей крок лише збільшить фінансові прибутки Росії, отримані з початку війни в Ірані.
"З погляду ЄС ми не вважаємо, що зараз час послаблювати тиск на Росію", - підкреслив єврокомісар.
Він також наголосив, що саме країна-агресорка отримує вигоду від війни в Ірані та зростання цін на викопне паливо.
"Відповідно, якщо вже на те пішло, нам потрібно посилити цей тиск", - сказав Домбровскіс.
Що передувало
В понеділок, 18 травня, глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон продовжив тимчасову 30-денну загальну ліцензію. Вона відкриє доступ найбільш вразливим країнам до російської нафти, що наразі перебуває в морі.
Бессент додав, що США готові також видавати окремі спеціальні ліцензії за потреби.
В американському Мінфіні переконані, що це рішення дозволить перенаправити частину поставок до найбільш вразливих країн. Водночас воно зменшить можливості Китаю накопичувати дешеву російську нафту.
РБК-Україна також писало, що, за словами уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка, за період двомісячного послаблення санкцій РФ могла додатково отримати понад 5 млрд доларів.
Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що підстав для послаблення санкційного тиску на Росію наразі немає, оскільки це лише стимулюватиме її агресію.