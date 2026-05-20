Британія дозволила імпорт палива, виготовленого з російської нафти, - Reuters

01:04 20.05.2026 Ср
Санкції проти Росії тріщать під тиском іранської кризи
aimg Катерина Коваль
Фото: дія ліцензії є безстроковою, але її можуть переглянути (Getty Images)
Британія дозволила імпорт дизелю та авіапалива, виробленого за кордоном з російської нафти. Рішення прийнято на тлі стрибка цін на паливо через закриття Ормузької протоки. Днем раніше аналогічний крок зробили США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Що дозволила Британія

Ліцензія, що набирає чинності в середу, дозволяє імпорт палива, переробленого з російської нафти в третіх країнах, зокрема Індії та Туреччині. Компанії зобов'язані вести відповідний облік.

Дія ліцензії є безстроковою, але підлягає регулярному перегляду і може бути відкликана.

Окремо Британія видала тимчасову ліцензію до 1 січня наступного року на морське транспортування зрідженого газу з російських проєктів Sakhalin-2 і Yamal LNG, включно з послугами з перевезення, фінансування і брокерингу.

Чому це відбувається

Нафта марки Brent торгується близько 110 доларів за барель - поблизу нещодавніх максимумів. Ціни на авіапаливо різко зросли, авіакомпанії підвищують тарифи і скорочують рейси. Вищі ціни на паливо посилюють інфляційний тиск на британських споживачів - водночас офіційна статистика зафіксувала охолодження ринку праці.

США в понеділок продовжили санкційне виключення, що дозволяє купувати російську морську нафту - для підтримки країн, уразливих до перебоїв у постачанні через закриття Ормузької протоки.

Аналогічне рішення США раніше викликало критику в Європі. Єврокомісар розкритикував США за послаблення нафтових санкцій проти РФ, Брюссель наголосив, що це лише збільшить фінансові прибутки Кремля.

Президент України Зеленський також наголосив, що підстав для послаблення санкційного тиску на Росію наразі немає, це лише стимулюватиме її агресію.

