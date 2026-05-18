США продовжили виняток із санкцій на російську нафту

Міністерство фінансів США вирішило ще на 30 днів продовжити дію винятку із санкцій щодо російської нафти, яку транспортують морським шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За інформацією джерела агентства, термін дії попереднього дозволу завершився у суботу, 16 травня, однак Вашингтон погодився надати додаткову 30-денну відстрочку.

Співрозмовник Reuters зазначив, що рішення ухвалили після звернень кількох держав, які попросили більше часу для закупівлі російської нафти.

Йдеться про нафту, що транспортується морем та підпадає під американські санкційні обмеження.

За словами співрозмовника видання, адміністрація США пішла на цей крок через ризики дефіциту нафти та подальшого зростання цін на світовому ринку.

Втім, Reuters зазначає, що продовження винятку із санкцій поки не дало помітного ефекту для стабілізації цін на бензин у самих Сполучених Штатах.

Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив, що США продовжили тимчасову 30-денну загальну ліцензію, яка дозволить найбільш вразливим країнам отримати доступ до російської нафти, що наразі перебуває в морі.

Вашингтон також готовий за потреби видавати окремі спеціальні ліцензії.

"Ця загальна ліцензія допоможе стабілізувати ринок фізичної нафти та забезпечити, щоб нафта досягла країн, які найбільше потребують енергоносіїв", - зазначив він.

У Мінфіні США вважають, що це рішення також дозволить перенаправити частину поставок до найбільш вразливих країн і водночас зменшити можливості Китаю накопичувати російську нафту за зниженими цінами.

Скільки Росія вже заробила завдяки США?

У коментарі журналістам уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що за період двомісячного послаблення санкцій Росія могла отримати понад 5 млрд доларів додаткових доходів.

"Основний фактор - зростання світових цін на нафту. Навіть без змін у санкційному режимі Росія продовжувала продавати значні обсяги сировини, але саме цінове підвищення дало найбільший приріст виручки", - пояснив він.

Водночас обсяги експорту суттєво не збільшилися через інфраструктурні обмеження та тиск на логістичні маршрути, включно з кінетичними санкціями - ударами по портових і транспортних вузлах.

"Тому ефект сформувався не за рахунок розширення продажів, а за рахунок вищої ціни на кожен барель", - підсумував Власюк.