У Зеленського відповіли, чи погодиться Україна на "полегшене" членство в ЄС

Україна хоче повноцінного членства у Європейському Союзі, полегшене - не розглядається.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.
"Хочу наголосити: нам не потрібно ерзац-членство. Коли ми чуємо про light membership (полегшене членство - ред.) - точно ні", - сказав Жовква.
Він пригадав, що Україні колись намагалися запропонувати ерзац-кандидатський статус.
"Тоді президент сказав: краще нічого, ніж ерзац. Так само тут, ніякого light, half-light membership не буде. Буде повноцінне членство, але спершу буде політичне рішення щодо повноцінного членства, з чіткою датою", - зазначив заступник глави ОП.
Далі, за його словами, є певні процедури. І навіть коли вже переговори закінчені і угода укладена, має відбутися процес ратифікації в кожному з парламентів.
Жовква підкреслив, що українці не можуть жити без чіткого розуміння, де вони будуть далі на цьому шляху. Це важливо навіть не тому, що певна дата фігурує у проекті 20-пунктного мирного плану.
"Ми всі бачили останній звіт про розширення ЄС, і там є чотири країни, які виконують необхідні критерії і Україна серед них. Будь-які посилання на те, що інші країни вступали 10, 15, 20 років - не спрацьовують. Вступ України буде зовсім в інших геополітичних умовах. Жодна країна не йшла до членства в ЄС, відбиваючи таку потужну агресію, як російська", - наголовив він.
Тому, за словами заступника глави ОП, політичне рішення має бути прийнято. А далі існують відповідні формули. Країни, які вступали в останні хвилі до ЄС, всі мали ті чи інші відкладальні періоди, зокрема в певних секторах єдиного європейського ринку.
"Я нагадаю, що Україна, ще не будучи членом ЄС, вже має інтегрованість в певні сектори єдиного ринку. Наприклад, сектор електроенергетики, наше членство в ENTSO-E (європейська мережа операторів передачі електроенергії - ред.) ще в перші дні повномасштабної російської агресії", - додав Жовква.
Також він нагадав про сектор ІТ та нещодавне запровадження повноцінного роумінгу для України.
"Тому ми на сьогоднішній день не починаємо з нуля, ми вже пройшли певний етап", - зазначив заступник глави ОП.
За його словами, безумовно, в певних секторах будуть відкладальні періоди.
"Я нещодавно говорив з керівницею Європейської служби зовнішньої діяльності, вона іспанка за національністю, вона каже: я пам'ятаю, наскільки довгим був перехідний період для Іспанії по сектору рибальства, ми на це йшли свідомо, але ми вже були членами ЄС", - розповів Жовква.
Що стосується політичної сфери, він зазначив, що можна говорити про певні моделі, коли Україна на початку матиме обмежене право голосу в певних питаннях.
"Але це не має стосуватися питань зовнішньої політики і безпеки. Тут Україна одразу повинна мати право голосу, ми про це чітко говоримо", - наголосив заступник глави ОП.
Нагадаємо, ЄС готує низку варіантів для включення членства України в майбутню мирну угоду. Зокрема, воно може бути поступовим і передбачати надання Києву попереднього захисту.
В Україні заявляли, що в мирному плані США зафіксовано дату вступу до ЄС у 2027 році. Але при цьому є нюанс - положення переглядається через заперечення з боку окремих країн-членів ЄС.
Нещодавно Politico розкрило план ЄС із п'яти кроків, який може надати Україні часткове членство ще до завершення всіх реформ і повноправного вступу до блоку.
Зазначається, що план не передбачає спрощення вимог до реформ, однак має стати політичним сигналом підтримки Україні та іншим країнам-кандидатам, чиє просування гальмується війною або політичними суперечками всередині блоку.
Водночас головною перешкодою для просування ініціативи залишається позиція прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який виступає проти вступу України до ЄС.
Члени Євросоюзу розглядають різні варіанти подолання блокування - від очікування результатів виборів в Угорщині до можливого використання політичних механізмів тиску в межах ЄС.
Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що країна зробить все для підготовки вступу в ЄС до 2027 року і підкреслив, що хоче конкретної дати.
Однак у Європейському Союзі наразі немає консенсусу щодо дати вступу України до блока. Уряди країн ЄС не готові надати думку щодо дати попри вимогу Зеленського.
Єврокомісар із розширення Марта Кос нещодавно сказала, що за поточною методологією Україна не зможе вступити в ЄС до 2027 року. З цієї причини Брюссель розглядає можливість застосування "геополітичного підходу" для того, щоб прискорити процес.