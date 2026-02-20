У Зеленского ответили, согласится ли Украина на "облегченное" членство в ЕС

"Хочу подчеркнуть: нам не нужно эрзац-членство. Когда мы слышим о light membership (облегченное членство - ред.) - точно нет", - сказал Жовква.

Он вспомнил, что Украине когда-то пытались предложить эрзац-кандидатский статус.

"Тогда президент сказал: лучше ничего, чем эрзац. Так же здесь, никакого light, half-light membership не будет. Будет полноценное членство, но сначала будет политическое решение относительно полноценного членства, с четкой датой", - отметил заместитель главы ОП.

Далее, по его словам, есть определенные процедуры. И даже когда уже переговоры закончены и соглашение заключено, должен состояться процесс ратификации в каждом из парламентов.

Жовква подчеркнул, что украинцы не могут жить без четкого понимания, где они будут дальше на этом пути. Это важно даже не потому, что определенная дата фигурирует в проекте 20-пунктного мирного плана.

"Мы все видели последний отчет о расширении ЕС, и там есть четыре страны, которые выполняют необходимые критерии и Украина среди них. Любые ссылки на то, что другие страны вступали 10, 15, 20 лет - не срабатывают. Вступление Украины будет совсем в других геополитических условиях. Ни одна страна не шла к членству в ЕС, отражая такую мощную агрессию, как российская", - подчеркнул он.

Поэтому, по словам заместителя главы ОП, политическое решение должно быть принято. А дальше существуют соответствующие формулы. Страны, которые вступали в последние волны в ЕС, все имели те или иные отлагательные периоды, в частности в определенных секторах единого европейского рынка.

"Я напомню, что Украина, еще не будучи членом ЕС, уже имеет интегрированность в определенные сектора единого рынка. Например, сектор электроэнергетики, наше членство в ENTSO-E (европейская сеть операторов передачи электроэнергии - ред.) еще в первые дни полномасштабной российской агрессии", - добавил Жовква.

Также он напомнил о секторе ИТ и недавнем введении полноценного роуминга для Украины.

"Поэтому мы на сегодняшний день не начинаем с нуля, мы уже прошли определенный этап", - отметил заместитель главы ОП.

По его словам, безусловно, в определенных секторах будут отлагательные периоды.

"Я недавно говорил с руководительницей Европейской службы внешней деятельности, она испанка по национальности, она говорит: я помню, насколько долгим был переходный период для Испании по сектору рыболовства, мы на это шли сознательно, но мы уже были членами ЕС", - рассказал Жовква.

Что касается политической сферы, он отметил, что можно говорить об определенных моделях, когда Украина в начале будет иметь ограниченное право голоса в определенных вопросах.

"Но это не должно касаться вопросов внешней политики и безопасности. Здесь Украина сразу должна иметь право голоса, мы об этом четко говорим", - подчеркнул заместитель главы ОП.