Головна » Новини » Війна в Україні

У Зеленського відповіли на чергове "запрошення" до Путіна в Москву

20:10 09.05.2026 Сб
2 хв
Що сказали в Офісі президента?
aimg Едуард Ткач
У Зеленського відповіли на чергове "запрошення" до Путіна в Москву Фото: Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)
Президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним у будь-якому місці, крім Москви.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону заявив радник Офісу президента Сергій Лещенко.

"Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським де завгодно, але не в Москві. Тому що Москва - це столиця країни-агресора. Такий формат переговорів неможливий", - сказав Лещенко.

Зазначимо, що це фактично була відповідь російській стороні, оскільки раніше сьогодні помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що якщо Зеленський хоче зустрічі, то нехай телефонує до Москви. За словами Ушакова, Путін готовий зустрітися і таку зустріч організують.

Перемир'я і мир

Нагадаємо, що Україна і Росія за посередництва США все ж таки досягли триденного перемир'я, яке, за словами президента США Дональда Трампа, триватиме 9, 10 і 11 числа. Він також допустив, що перемир'я між воюючими сторонами може тривати навіть більше, ніж три дні.

Що ж стосується загалом мирних переговорів, то вони фактично були закінчені в лютому, оскільки США розпочали військову операцію проти Ірану, і вся увага адміністрації Трампа здебільшого переключилася на це питання. Однак Зеленський не виключає, що вже до кінця весни або початку літа переговорний процес щодо України відновиться.

До слова, сьогодні речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що США хочуть прискорити переговори, однак він стверджує, що процес завершеннями війни залишається "занадто складним", додавши, що вихід на мирну угоду займе багато часу.

