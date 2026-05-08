Зеленський назвав можливі терміни візиту представників Трампа до Києва

13:57 08.05.2026 Пт
2 хв
Які питання обговорювала Україна зі США?
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський назвав можливі терміни візиту представників Трампа до Києва Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Україна очікує візиту представників президента США Дональда Трампа до Києва на рубежі весни-літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів про результати доповіді секретаря РБНО Рустема Умєрова за підсумками зустрічей у США.

"Перемовини змістовні. Узгоджуємо графік необхідних візитів та очікуємо в Києві представників Президента Америки на рубежі весни-літа. Сподіваємось, що цього разу вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію", - зазначив президент.

Зеленський розповів, що також були обговорені гуманітарні завдання, зокрема продовження обмінів військовополонених.

"Доопрацьовуємо деталі домовленостей, які можуть гарантувати безпеку. Важливо, що є конструктив, і потрібно рухатись до миру, посилюючи Україну та двосторонні відносини з Америкою", - наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що продовжує регулярні переговори з російським диктатором і Володимиром Зеленським щодо завершення війни. Американський лідер наголосив, ненависть між лідерами України та РФ - це "безумство".

Зазначимо, The New York Times писало, що ні Україна, ні Росія не мають чіткого плану ні до миру, ні до перемоги. Видання зазначило, що без активної ролі Вашингтона та суттєвого впливу на росіян перспектива досягнення домовленостей виглядає примарною.

РБК-Україна також писало, що словацький прем'єр Роберт Фіцо під час візиту до Москви передасть російському диктатору послання від Володимира Зеленського.

Оновлена версія нацизму має маркування: "сделано в России", - Зеленський
