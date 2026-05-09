У Путіна заявили, що вихід на мирну угоду з Україною "займе багато часу"

14:19 09.05.2026 Сб
2 хв
Процес завершення війни нібито залишається "занадто складним"
aimg Тетяна Степанова
У Путіна заявили, що вихід на мирну угоду з Україною "займе багато часу" Фото: речник Кремля Дмитро Пєсков (Getty Images)
Вихід на укладання мирної угоди між Україною та Росією "займе багато часу".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

"Вихід на мирну угоду займе багато часу", - сказав Пєсков.

За його словами, США хочуть пришвидшити переговори, але процес завершення війни проти України нібито залишається "занадто складним".

Також у Кремлі стверджують, що шлях до миру буде "дуже довгим" і залежатиме від "складних деталей".

Мирні переговори

Нагадаємо, вже відбулося три раунди переговорів між Україною, Росією та США щодо завершення війни.

Новий раунд тристоронніх переговорів мав відбутися ще на початку березня, але його перенесли, оскільки США почали операцію проти Ірану.

Нещодавно помічник російського диктатора Юрій Ушаков назвав "недоцільним" продовження мирних перемовин з Україною та США у тристоронньому форматі.

За його словами, переговори не потрібні, поки Україна не виведе свої війська з Донбасу.

Ушаков вважає, що діалог про завершення війни зараз є "марною тратою часу".

Водночас в Офісі президента України відреагували на ці заяви, зазначивши, що Кремль насправді не планує припиняти бойові дії навіть у разі отримання контролю над Донбасом, а подібні ультиматуми лише розкривають справжні загарбницькі плани РФ.

Тим часом Україна очікує візиту представників президента США Дональда Трампа до Києва на рубежі весни-літа.

Борги теплокомуненерго перед "Нафтогазом" перевищили 150 млрд грн, - Свириденко
