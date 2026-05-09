У Зеленского ответили на очередное "приглашение" к Путину в Москву

20:10 09.05.2026 Сб
2 мин
Что сказали в Офисе президента?
aimg Эдуард Ткач
У Зеленского ответили на очередное "приглашение" к Путину в Москву Фото: Владимир Зеленский (facebook.com/zelenskyy.official)
Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным в любом месте, кроме Москвы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона заявил советник Офиса президента Сергей Лещенко.

"Владимир Зеленский готов к встрече с Владимиром Зеленским где угодно, но не в Москве. Потому что Москва - это столица страны-агрессора. Такой формат переговоров невозможен", - сказал Лещенко.

Отметим, что это фактически был ответ российской стороне, так как ранее сегодня помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что если Зеленский хочет встречи, то пусть звонит в Москву. По словам Ушакова, Путин готов встретиться и такую встречу организуют.

Перемирие и мир

Напомним, что Украина и Россия при посредничестве США все же достигли трехдневного перемирия, которое, по словам президента США Дональда Трампа, будет длится 9, 10 и 11 числа. Он также допустил, что перемирие между воюющими сторонами может продлиться даже больше, чем три дня.

Что же касается в целом мирных переговоров, то они фактически были окончены в феврале, поскольку США начали военную операцию против Ирана и все внимание администрации Трампа в основном переключилось на этот вопрос. Однако Зеленский не исключает, что уже к концу весны или началу лета переговорный процес по Украине возобновится.

К слову, сегодня спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что США хотят ускорить переговоры, однако он утверждает, что процесс завершениями войны остается "слишком сложным", добавив, что выход на мирную сделку займет много времени.

Долги теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом" превысили 150 млрд грн, - Свириденко
