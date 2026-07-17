У Зеленського розповіли про задачі Хмари в Міноборони

Євгеній Хмара на посаді виконувача обов'язків міністра оборони України матиме задачі, не лише пов'язані з ударами по Росії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це радник президента України Дмитро Литвин повідомив журналістам.

За його словами, у Хмари той самий обсяг завдань, що і в ексглави Міноборони Михайла Федорова, - і тих, що вирішувались, і тих, що не вирішувались.

"І ще є безпекові компетенції, які дуже допоможуть дещо контролювати", - зазначив Литвин.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський призначив т.в.о. голови СБУ генерал-майора Євгенія Хмару виконувачем обов'язків міністра оборони.

Перед цим глава держави ухвалив рішення звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Причиною нібито стала неефективна взаємодія Міністерства оборони з військовим керівництвом, зокрема з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.