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У Зеленського розповіли про задачі Хмари в Міноборони

14:59 17.07.2026 Пт
1 хв
Чи відрізнятимуться вони від завдань, які ставили Федорову?
aimg Валерій Ульяненко
У Зеленського розповіли про задачі Хмари в Міноборони Фото: Євген Хмара (facebook.com SecurSerUkraine)
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Євгеній Хмара на посаді виконувача обов'язків міністра оборони України матиме задачі, не лише пов'язані з ударами по Росії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це радник президента України Дмитро Литвин повідомив журналістам.

За його словами, у Хмари той самий обсяг завдань, що і в ексглави Міноборони Михайла Федорова, - і тих, що вирішувались, і тих, що не вирішувались.

"І ще є безпекові компетенції, які дуже допоможуть дещо контролювати", - зазначив Литвин.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський призначив т.в.о. голови СБУ генерал-майора Євгенія Хмару виконувачем обов'язків міністра оборони.

Перед цим глава держави ухвалив рішення звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Причиною нібито стала неефективна взаємодія Міністерства оборони з військовим керівництвом, зокрема з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Спочатку Зеленський розглядав можливість призначення на чолі оборонного відомства колишнього міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Однак ця кандидатура не отримала достатньої підтримки ні в суспільстві, ні серед народних депутатів.

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