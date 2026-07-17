У Зеленского рассказали о задачах Хмары в Минобороны
Евгений Хмара в должности исполняющего обязанности министра обороны Украины будет иметь задачи, не только связанные с ударами по России.
Как сообщает РБК-Украина, об этом советник президента Украины Дмитрий Литвин сообщил журналистам.
По его словам, у Хмары тот же объем задач, что и у эксглавы Минобороны Михаила Федорова, - и тех, что решались, и тех, что не решались.
"И еще есть компетенции безопасности, которые очень помогут кое-что контролировать", - отметил Литвин.
Напомним, накануне Владимир Зеленский назначил и.о. главы СБУ генерал-майора Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны.
Перед этим глава государства принял решение уволить Михаила Федорова с должности министра обороны.
Причиной якобы стало неэффективное взаимодействие Министерства обороны с военным руководством, в частности с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Сначала Зеленский рассматривал возможность назначения во главе оборонного ведомства бывшего министра внутренних дел Игоря Клименко.
Однако эта кандидатура не получила достаточной поддержки ни в обществе, ни среди народных депутатов.