Єрмак та Умєров зустрілися з Віткоффом в Парижі: про що говорили

Єрмак розповів, що у Парижі разом з секретарем РНБО Рустемом Умєровим вони зустрілись зі:

спеціальним посланником Президента США Дональда Трампа Стівеном Вітткоффом,

радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом,

дипломатичним радником президента Франції Еммануелєм Бонном,

радником канцлера Німеччини з нацбезпеки Гюнтером Зауттером,

дипломатичним радником голови Ради міністрів Італії Фабріціо Саджо.

"Головна задача - практична реалізація домовленостей лідерів держав щодо гарантій безпеки для України. Вони мають бути сильними й дієвими у небі, на морі та на землі", - пояснив він.

За словами Єрмака, вони також обговорили посилення санкційного тиску, повернення українських полонених та викрадених Росією дітей.

"Продовжуємо координацію позицій, щоб наблизити сталий і справедливий мир для України. Війну, яку розпочала Росія, необхідно зупинити. Принцип президента (США Дональда, - ред.) Трампа "мир через силу" - саме той підхід, який може вплинути на агресора", - наголосив він.

Водночас Єрмак також подякував усім партнерам за послідовну підтримку й конструктивну роботу.