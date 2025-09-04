Ермак и Умеров встретились с Уиткоффом в Париже: о чем говорили

В Париже обсудили гарантии безопасности для Украины, усиление санкций и возвращение пленных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Ермак рассказал, что в Париже вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым они встретились с:
"Главная задача - практическая реализация договоренностей лидеров государств относительно гарантий безопасности для Украины. Они должны быть сильными и действенными в небе, на море и на земле", - пояснил он.
По словам Ермака, они также обсудили усиление санкционного давления, возвращение украинских пленных и похищенных Россией детей.
"Продолжаем координацию позиций, чтобы приблизить устойчивый и справедливый мир для Украины. Войну, которую начала Россия, необходимо остановить. Принцип президента (США Дональда, - ред.) Трампа "мир через силу" - именно тот подход, который может повлиять на агрессора", - подчеркнул он.
В то же время Ермак также поблагодарил всех партнеров за последовательную поддержку и конструктивную работу.
Сегодня, 4 сентября, около 30 мировых лидеров встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить будущие гарантии безопасности для Киева.
Переговоры проходят на фоне отсутствия четких гарантий от США, что добавляет дополнительного давления на союзников Украины.
По данным Reuters, союзники уже завершили технические планы по гарантиям и готовят политический сигнал американскому президенту.
Подтверждением этого стало заявление президента Франции Эммануэля Макрона, который сообщил, что подготовка гарантий завершена, а взносы союзников задокументированы и подтверждены на уровне министров обороны.
В то же время президент Зеленский еще вчера подчеркивал, что европейских гарантий безопасности может быть недостаточно для сдерживания возможного нового вторжения России. Он отметил, что активное участие Соединенных Штатов в этом процессе остается критически важным для эффективности мер безопасности.