Ермак и Умеров встретились с Уиткоффом в Париже: о чем говорили

Ермак рассказал, что в Париже вместе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым они встретились с:

специальным посланником Президента США Дональда Трампа Стивеном Уитткоффом,

советником премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатаном Пауэллом,

дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном,

советником канцлера Германии по нацбезопасности Гюнтером Зауттером,

дипломатическим советником председателя Совета министров Италии Фабрицио Саджо.

"Главная задача - практическая реализация договоренностей лидеров государств относительно гарантий безопасности для Украины. Они должны быть сильными и действенными в небе, на море и на земле", - пояснил он.

По словам Ермака, они также обсудили усиление санкционного давления, возвращение украинских пленных и похищенных Россией детей.

"Продолжаем координацию позиций, чтобы приблизить устойчивый и справедливый мир для Украины. Войну, которую начала Россия, необходимо остановить. Принцип президента (США Дональда, - ред.) Трампа "мир через силу" - именно тот подход, который может повлиять на агрессора", - подчеркнул он.

В то же время Ермак также поблагодарил всех партнеров за последовательную поддержку и конструктивную работу.