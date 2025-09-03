Гарантій Європи буде недостатньо: Зеленський пояснив, чому потрібна участь США
Європейських гарантій безпеки для України може бути недостатньо, щоб утримати російського диктатора Володимира Путіна від нового вторгнення. Потрібно дещо більше.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю французькому виданню Le Point.
Зеленський зазначив, що потрібно утримати Путіна від початку нової війни. Це не тільки означає, що його потрібно змусити відступити - потрібно перешкодити диктатору почати нове кровопролиття.
"Для цього нам потрібні інші гарантії безпеки. А щоб запобігти повторному початку війни Путіним, європейських гарантій безпеки може бути недостатньо. Нам потрібен союз між Європою та Сполученими Штатами", - пояснив президент.
Зеленський додав, що протистояти Путіну Європа може й без участі США. Українська армія стримує російський наступ за допомогою зброї та фінансування від партнерів - навіть без участі європейських військових.
"А Сполучені Штати надають відповідну зброю, яку ми закуповуємо. Однак, якщо ми хочемо припинити агресію або запобігти поверненню до війни, це залежить від Європейського Союзу та Сполучених Штатів. Цей союз матиме більший вплив на Росію", - резюмував президент.
Гарантії безпеки для України: що відомо
Гарантії безпеки Україні почали посилено обговорюватися після 18 серпня - коли в Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.
Президент України Володимир Зеленський після зустрічі у Білому домі повідомив, що деталі гарантій планують узгодити протягом 10 днів. Однак пізніше терміни зсунулися ще на тиждень.
Нещодавно Зеленський озвучив три ключові блоки гарантій безпеки для України. Йдеться про збереження армії, співпраця з країнами НАТО та санкції проти Росії. Він також наголосив, що Україні потрібні юридично закріплені гарантії безпеки від ключових країн Європи та Сполучених Штатів Америки, а не черговий Будапештський меморандум.