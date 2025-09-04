Союзники завершили технічні плани гарантій для України і готують сигнал Трампу, - Reuters

Близько 30 лідерів, переважно з Європи, а також Туреччини, Австралії та Канади, зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити майбутні гарантії безпеки для Києва. Зусилля союзників ускладнюються через відсутність чітких гарантій від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними видання, близько 30 лідерів сьогодні проведуть переговори з президентом України Володимиром Зеленським щодо майбутніх гарантій безпеки для Києва у разі укладення перемир'я з Росією. Вони сподіваються, що зробили достатньо, щоб переконати Сполучені Штати підтримати їхні зусилля.

Саміт "коаліції бажаючих", який пройде як особисто, так і віртуально, об’єднає лідерів переважно з Європи, а також Туреччини, Австралії та Канади.

Країни місяцями вели переговори на різних рівнях, щоб визначити свій військовий внесок в Україну та допомогти стримати Росію від повторного нападу на неї після остаточного перемир'я.

Проте ці зусилля нещодавно зайшли в глухий кут, оскільки уряди заявили, що будь-яка військова роль Європи потребуватиме власних гарантій безпеки США як запобіжного заходу.

Тим часом президент Дональд Трамп не взяв на себе жодних чітких зобов'язань щодо їх надання.

Тим часом вчора, президент Франції Еммануель Макрон заявив разом із Зеленським у Парижі, що лідери коаліції у четвер схвалять плани щодо гарантій безпеки, які забезпечать їхні військові.

Варто зауважити, що двоє анонімних європейських чиновників заявили, що детальні "технічні" плани вже завершені, не вдаючись у подробиці, що це насправді означає.

Анонімні чиновники заявили, що метою буде надіслати політичний сигнал Трампу, адже підкреслить відсутність прогресу в напрямку прямих мирних переговорів між російським диктатором Володимиром Путіним і Зеленським з часів саміту Трамп-Путін у серпні та спонукатиме Трампа посилити тиск на Москву зараз.