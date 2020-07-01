У Зеленского не рассматривают вопрос подачи воды в Крым

Украина не рассматривает возможность подачи воды в оккупированный Крым. Это официальная позиция всех органов власти.

Об этом заявила замглавы представительства президента в АР Крым Тамила Ташева, говорится в материале РБК-Украина "Война за воду: может ли Россия снова напасть на Украину из-за засухи в Крыму".

По ее словам, вероятность возобновления водоснабжения аннексированного полуострова даже не обсуждается. Такой позиции придерживается и президент Владимир Зеленский.

"На уровне принятия государственных решений вопрос подачи воды в Крым через Северо-Крымский канал вообще не поднимается. Это окончательная позиция не просто нашего представительства, а позиция всех органов власти, включая президента", - заявила Ташева.

Напомним, тема подачи воды в Крым возобновилась в начале года. Тогда глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что согласен пустить воду на полуостров в обмен на уступки Путина по Донбасу.

Очередной виток всеобщих обсуждений спустя несколько месяцев инициировал новоназначенный премьер Денис Шмыгаль. Глава правительства заявил, что воду в Крым надо подавать, потому что "Крым - это Украина и там живут украинцы".

После этого разные высокопоставленные чиновники отрицали возможность возобновления подачи воды в АРК. Шмыгаль, к слову, за три месяца также поменял свое мнение.