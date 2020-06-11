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Подача воды в Крым на повестке дня не стоит, - Шмыгаль

Новости » Политика     11.06.2020 - 15:01
Подача воды в Крым на повестке дня не стоит, - Шмыгаль
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Недостаток воды на полуострове связан с невыполнением своих обязательств оккупантами

Правительство Украины обеспокоено ситуацией с недостатком воды в оккупированном Крыму. При этом пока вопрос восстановления водоснабжения в Крым не стоит на повестке дня Украины.

Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Россия, являясь оккупантом, не выполняет свои обязанности, что приводит к недостатку воды на полуострове.

"Что касается воды в Крым, вы видите - вода в Крым не подается. Мы понимаем, что она и физически не может туда подаваться. Другой вопрос, что РФ, которая является оккупантом, не всегда выполняет свои обязательства, которые прописаны в отношении тех вещей, которые прописаны в международной конвенции. Поэтому конечно этот вопрос нас волнует. Но восстановление водоснабжения через крымский канал на повестке дня не стоит", - сказал Шмыгаль.

Напомним, на прошлой неделе оккупационные "власти" Крыма признали, что Симферополь испытывает дефицит воды.

До этого, вице-премьер Алексей Резников сообщил, что водоснабжение Крыма может быть восстановлено лишь после освобождения Россией оккупированных территорий.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины КрымводоснабжениеДенис Шмыгаль
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