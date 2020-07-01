Война за воду: может ли Россия снова напасть на Украину из-за засухи в Крыму

Российские войска проведут большие учения возле Крыма (фото: structure.mil.ru)

Украинские власти утверждают, что не готовят подачу днепровской воды в Крым. Правда, еще в начале текущего года эти же заявления из уст чиновников звучали не так однозначно.

На фоне тяжелой ситуации с засухой в Крыму Россия проводит масштабные учения на полуострове и отрабатывает высадку десанта с захватом инфраструктуры противника. Грозит ли Украине новая "битва за воду" в ближайшее время – в материале РБК-Украина.

Украина перекрыла Северо-Крымский канал, подававший около 80% воды на полуостров, еще в мае 2014 года. Этот водовод специально построили в 1960-ых годах, чтобы спасти от обезвоживания юг Херсонской области и север Крымской автономии.

После оккупации Россией полуостров вынужден обходиться запасами местных водохранилищ. Засушливые весна и начало лета 2020 года привели к тому, что они обмелели до критического минимума, и проблема недостатка пресной воды стала чрезвычайно актуальной. Назначенные РФ "власти" Крыма признают, что воды уже не хватает даже для столицы полуострова – Симферополя.

Параллельно за прошедшие годы оккупации РФ превратила полуостров в мощную "военную базу". По данным украинского МИДа, к концу прошлого года в Крыму было сосредоточено около 30 тысяч российских военнослужащих, что почти в три раза больше, чем было до 2014 года.

Кроме того, в этом регионе находятся сотни артиллерийских установок и машин военной авиации, а также 34 боевых корабля и 7 подводных лодок. Также фиксируется подготовка объектов для размещения ядерного оружия.

Только с начала весны этого года российские оккупанты провели целый ряд военных учений на полуострове. Они отрабатывали работу разведки, высадку десанта и морской пехоты, а также артиллерийские стрельбы. Кроме того, на сентябрь в Черноморском регионе Россия запланировала еще одни более масштабные военные учения, которые потенциально несут угрозу для Украины.

В ожидании атаки

"Я очень обеспокоен тем, что может случиться в сентябре. Силы РФ собираются провести учения "Кавказ-2020", поэтому в Южном военном округе рядом с Черным морем и Украиной будет большое количество войск и военного потенциала. И при этом мы слышим все больше и больше разговоров о нехватке воды в Крыму", – отметил бывший командующий силами США в Европе, генерал Бен Ходжес в интервью телеканалу "Дом" 24 июня.

Американский военный допустил, что россияне используют учения, чтоб попытаться напасть на Украину с юга и захватить дамбу в Херсонской области, которая не пропускает воду в Крым.

"Я надеюсь, что ошибаюсь, но учитывая типичное поведение России в прошлом, у меня есть виденье, что во время учений "Кавказ" они заявят о тяжелой гуманитарной ситуации в Крыму из-за воды, а затем скажут что у них нет выбора и они должны захватить дамбу в Херсоне, чтобы позволить воде вернуться в Крым", – сказал Ходжес.

Украинский Генштаб не разделяет обеспокоенность американского коллеги. За крымское направление отвечает командование Объединенных сил ВСУ. Командующий ОС Сергей Наев в комментарии РБК-Украина заявил, что у украинских военных нет данных о подготовке атаки россиян с юга.

"Информации об активизации сил противника на южном направлении, а именно со стороны Крыма, в командовании Объединенных сил Вооруженных сил Украины нет. Но нами усилены все виды разведки, от которой ежедневно поступает информация", – объяснил он.

Командующий ОС Сергей Наев говорит, что данных о подготовке атаки с юга нет (фото: mil.gov.ua)

В то же время Наев сообщил, что военные отработали совместные действия с Национальной полицией, Службой безопасности Украины и Нацгвардией. Он подчеркнул, что боевая служба переведена в усиленный режим.

"Мы четко понимаем все сценарии развития ситуации на этом направлении и адекватно оцениваем возможности Вооруженных сил РФ касательно наращивания военной силы за короткое время. Поэтому уже выполнили определенную часть работ по повышению боевых возможностей наших войск на этом направлении и продолжаем эту работу каждый день. Ситуация контролируемая", – резюмировал Наев.

Военный эксперт, руководитель "Украинского милитарного портала" Тарас Чмут рассказал, что на юге Украины уже готовы силы, чтоб сдерживать атаку противника с моря и суши.

"Там есть бригада морской пехоты, артиллерийский полк, который вооружен (артустановками, – ред) "Гиацинтами", "Ураганами" и "Градами", а также фактически самое мощное оружие, которое у нас там есть, это авиация: вертолеты, бомбардировщики и истребители", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

При этом свое новейшее оружие – дозвуковой противокорабельный ракетный комплекс "Нептун" – Украина вряд ли сможет использовать в боевых условиях в ближайшее время. Испытания комплекса завершились буквально на днях, армия должна принять ракету на вооружение через полтора-два месяца, потом нужно запустить серийное производство, освоить это оружие в войсках и поставить на боевое дежурство.

Испытания украинского ракетного комплекса "Нептун" (фото: armyinform)

"Раньше 2021-го года этого ждать не стоит. Естественно, в критической ситуации возможно применение первой экспериментальной батареи "Нептуна" в качестве хоть какого-то противокорабельного оружия, но надо понимать, что те ракеты, которыми стреляют во время испытаний, отличаются от серийных боевых ракет", – добавил Чмут.

По его словам, тренировки десанта и морской пехоты регулярно проводятся в Крыму, а вот на стратегические масштабные учения "Кавказ-2020" украинским властям действительно стоит обратить пристальное внимание.

"Это должны быть чуть ли не самые большие в истории региона учения, в частности, там будет весь Черноморский флот, много сил и средств других флотов, и это как раз один из возможных этапов отработки возможного наступления на Украину", – объяснил эксперт.

Вода на вес золота

Представители оккупационных властей в Крыму признают, что ситуация с водоснабжением на полуострове крайне сложная. При этом они уверяют, что уже предпринимают активные меры, чтоб ее исправить.

"Действительно, крымская столица испытывает определенный дефицит, поскольку вода в столицу поступает из Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ, которые подпитываются за счет осадков. Их количество в последнее время небольшое…", – написал в начале июня на своей странице в Facebook "председатель правительства" Крыма Юрий Гоцанюк, при этом уверяя, что вопрос ограничения подачи воды в столицу сейчас не стоит.

Водохранилище возле оккупированного Симферополя обмелело (фото: crimeaz.ru)

"Глава" Крыма Сергей Аксенов в свою очередь 22 июня в одной из соцсетей заявил, что на полуостров скоро прибудет специальный самолет "для увеличения количества осадков" из туч.

"Ситуация с водой у них (в Крыму, – ред.) сложная. Ее не хватает для сельского хозяйства и для милитаризации. Все их заявления (о нормализации ситуации, – ред.) являются фейковыми. Поэтому, к сожалению, есть реальная угроза, что они захотят решить это вопрос любым способом", – сказал РБК-Украина бывший глава представительства президента в АР Крым Борис Бабин.

Нынешнее руководство этой структуры с ним согласно. Замглавы представительства Тамила Ташева отметила изданию, что воды на полуострове не хватает только российским военным базам и сельхозпредприятиям, а для бытовых нужд ее пока не ограничивают. Вариант "битвы за воду" в крымском представительстве Зеленского не отбрасывают, но и не считают приоритетным.

"Что касается того, может ли РФ использовать военный сценарий, чтоб получить доступ к ресурсу (воде, – ред.), то да, есть такая вероятность, но все-таки надо говорить о том, что потуг именно на юге, конкретно для прохода из Крыма, у них не хватает. Им надо будет открывать второй фланг и делать прорыв", – уточнила Ташева.

Она надеется, что РФ не решится на проведение такой операции, ведь тогда российским войскам надо будет захватить около 100 км Херсонской области.

Российские войска готовят масштабные учения возле Крыма (фото: 2structure.mil.ru)

Представительство президента считает более вероятной "гибридную" агрессию России для решения проблемы водоснабжения Крыма. Речь идет о диверсиях на украинских объектах инфраструктуры и использовании агентов влияния РФ в местной политике. Они, по мнению Ташевой, будут всячески продвигать вопрос поставок воды в Крым для предотвращения якобы "гуманитарной катастрофы".

"На уровне принятия государственных решений вопрос подачи воды в Крым через Северо-Крымский канал вообще не поднимается. Это окончательная позиция не просто нашего представительства, а позиция всех органов власти, включая президента", – заявила Ташева.

Российские власти после оккупации Крыма в 2014 году обещали сделать "все возможное", чтобы закрыть инфраструктурные вопросы полуострова. Действительно, огромные финансовые ресурсы в значительной мере решили транспортную и энергетическую проблемы.

В то же время вопрос водоснабжения Крыма, во многом из-за которого полуостров был передан под управление УССР в 1954 году, так и остался нерешенным. Экологические изменения и течение времени оставляют оккупационным властям все меньше приемлемых вариантов его решения. При этом силовой сценарий для России, по данным военных экспертов, все еще остается "на столе".