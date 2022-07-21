ua ru
Чт, 21 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Зеленского предложили россиянам уйти из Херсона: круг возможностей становится уже

Новина українською →
Четверг 21 июля 2022 22:05
У Зеленского предложили россиянам уйти из Херсона: круг возможностей становится уже Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне могут добровольно покинуть Херсон, пока есть такая возможность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Актуальный на сейчас "жест доброй воли" - Антоновский мост. Жест, говорящий: русским войскам пора добровольно покинуть Херсон. Иначе - постоянные "хлопки", ночные страхи, панические атаки и, как следствие, "HIMARS-энурез", - написал он.

Подоляк отметил, что круг возможностей становится уже, как и громкость стрельбы артиллерии ВСУ.

Также Подоляк добавил фото обстрелянного Антоновского моста.

У Зеленского предложили россиянам уйти из Херсона: круг возможностей становится уже

Напомним, 19 июля был обстрелян Антоновский мост в Херсоне.

Отмечается, что мост поврежден, но пригоден для эксплуатации. Однако жителей Херсона предупредили, что ездить по мосту опасно, а оккупационные власти города объявили о "временное ограничение движения" по путепроводу.

К тому же, ударив по Антоновскому мосту в Херсоне, украинские войска усложнили жизнь россиянам настолько, что те могут оказаться без снабжения и путей для отступления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Подоляк Херсон
NEWS
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту гражданам, но есть условие
DAILY
Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нечем платить за газ. "Нафтогаз" просит у Кабмина "субсидию" на 150 млрд гривен