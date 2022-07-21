У Зеленського запропонували росіянам піти з Херсону: коло можливостей стає вужчим

Росіяни можуть добровільно залишити Херсон, поки є така можливість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

"Актуальний на зараз "жест доброї волі" - Антонівський міст. Жест, що каже: російським військам час добровільно покинути Херсон. Інакше - постійна "бавовна" (хлопки - ред.), нічні страхи, панічні атаки та, як наслідок, "HIMARS-енурез", - написав він.

Подоляк зазначив, що коло можливостей стає вужчим, як і гучність стрільби артилерії ЗСУ.

Також Подоляк додав фото обстріляного Антонівського мосту.