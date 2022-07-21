ua ru
Чт, 21 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Зеленського запропонували росіянам піти з Херсону: коло можливостей стає вужчим

Новость на русском →
Четвер 21 липня 2022 22:05
У Зеленського запропонували росіянам піти з Херсону: коло можливостей стає вужчим Фото: Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни можуть добровільно залишити Херсон, поки є така можливість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Актуальний на зараз "жест доброї волі" - Антонівський міст. Жест, що каже: російським військам час добровільно покинути Херсон. Інакше - постійна "бавовна" (хлопки - ред.), нічні страхи, панічні атаки та, як наслідок, "HIMARS-енурез", - написав він.

Подоляк зазначив, що коло можливостей стає вужчим, як і гучність стрільби артилерії ЗСУ.

Також Подоляк додав фото обстріляного Антонівського мосту.

У Зеленського запропонували росіянам піти з Херсону: коло можливостей стає вужчим

Нагадаємо, 19 липня був обстріляний Антонівський міст в Херсоні.

Зазначається, що міст ушкоджений, але придатний для експлуатації. Проте жителів Херсона попередили, що їздити мостом небезпечно, а окупаційна влада міста оголосила про "тимчасове обмеження руху" шляхопроводом.

До того ж, вдаривши по Антонівському мосту у Херсоні, українські війська ускладнили життя росіянам настільки, що ті можуть опинитися без постачання та шляхів для відступу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Подоляк Херсон
NEWS
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
НБУ дозволив банкам продавати безготівкову валюту громадянам, але є умова
DAILY
Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нічим платити за газ. "Нафтогаз" просить у Кабміну "субсидію" на 150 млрд гривень