После подрыва Антоновского моста россияне могут остаться без путей для отступления, - мэрия

Ударив по Антоновскому мосту в Херсоне, ВСУ усложнили жизнь оккупантам настолько, что те могут оказаться без снабжения и путей для отступления. Самим мостом сейчас лучше не пользоваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Херсонского областного совета Юрия Соболевского в Telegram.

Он предупредил, что Антоновским мостом без крайней необходимости лучше не пользоваться. "Реальность такова, что орки и им сочувствующие в Херсоне вскоре могут оказаться без снабжения и путей организованного отступления. Задумались и те немногие наши граждане, которые поторопились записаться на получение российского паспорта. ЗСУ близко, друзья", - напомнил Соболевский.