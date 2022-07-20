После подрыва Антоновского моста россияне могут остаться без путей для отступления, - мэрия
Ударив по Антоновскому мосту в Херсоне, ВСУ усложнили жизнь оккупантам настолько, что те могут оказаться без снабжения и путей для отступления. Самим мостом сейчас лучше не пользоваться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя председателя Херсонского областного совета Юрия Соболевского в Telegram.
Он предупредил, что Антоновским мостом без крайней необходимости лучше не пользоваться.
"Реальность такова, что орки и им сочувствующие в Херсоне вскоре могут оказаться без снабжения и путей организованного отступления. Задумались и те немногие наши граждане, которые поторопились записаться на получение российского паспорта. ЗСУ близко, друзья", - напомнил Соболевский.
Напомним, 19 июля был обстрелян Антоновский мост в оккупированном Херсоне.
Ранее сообщалось, что мост поврежден, но пригоден для эксплуатации.
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