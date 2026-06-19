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У Зеленського пояснили, як Бразилія допомагатиме наблизити мир в Україні

17:22 19.06.2026 Пт
2 хв
Лула да Сілва запропонував українському президенту кілька ідей
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (flickr.com)

Президенти України та Бразилії Володимир Зеленський і Лула да Сілва обговорювали активізацію дипломатії щодо завершення війни. У бразильського лідера було кілька ідей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це журналістам заявив радник українського президента Дмитро Литвин.

Він прокоментував заяви ЗМІ щодо звернення президента України до його бразильського колеги з проханням посприяти переговорному процесу щодо завершення війни.

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"Там трохи не такий зміст був на зустрічі. Президент і Лула дійсно обговорювали, що здатне активізувати дипломатію. Лула запропонував кілька ідей, в тому числі свої контакти з країнами-постійними членами Радбезу ООН", - зазначив Литвин.

Він додав, що президенти двох країн домовились, що, завдяки таким ідеям та контактам, спробують чогось досягти, і пізніше обговорять це за підсумками.

Що передувало

Видання ICL Notícias написало, що президент Бразилії після звернення Зеленського міг би зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну і голові КНР Сі Цзіньпіну.

За даними журналістів, президент України хотів, що Лула переконав главу Кремля особисто взяти участь у мирних переговорах і погодитисьна зустріч із Зеленським та посередниками.

При цьому ICL Notícias зауважило, що на думку бразильського уряду, цей запит зумовлений нездатністю Києва знайти способи та канали для діалогу з Москвою.

Нагадаємо, у Литві зробили заяву щодо мирних переговорів з РФ. Президент країни Гітанас Науседа наголосив, що країна-агресорка зважає виключно на позицію сили, тому країнам Євросоюзу слід спершу узгодити спільні позиції, щоб не повторювати помилок минулого.

Зазначимо, у Росії назвали позицію сили "найбільшою помилкою" Європи та цинічно звинуватив Україну й Захід у небажанні йти на компроміси. Водночас у Кремлі анонсували нові удари по українських об'єктах.

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Володимир ЗеленськийЛула да СилваВійна в Україні