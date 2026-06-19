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У Зеленского объяснили, как Бразилия будет помогать приблизить мир в Украине

17:22 19.06.2026 Пт
2 мин
Лула да Сильва предложил украинскому президенту несколько идей
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (flickr.com)

Президенты Украины и Бразилии Владимир Зеленский и Лула да Сильва обсуждали активизацию дипломатических усилий по прекращению войны. У бразильского лидера было несколько идей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом журналистам заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин.

Он прокомментировал заявления СМИ по поводу обращения президента Украины к своему бразильскому коллеге с просьбой содействовать переговорному процессу по прекращению войны.

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"На встрече речь шла не совсем об этом. Президент и Лула действительно обсуждали, что может активизировать дипломатию. Лула предложил несколько идей, в том числе свои контакты со странами-постоянными членами Совбеза ООН", - отметил Литвин.

Он добавил, что президенты двух стран договорились, что, благодаря таким идеям и контактам, попытаются чего-то добиться, а позже обсудят это по итогам.

Что предшествовало

Издание ICL Notícias написало, что президент Бразилии после обращения Зеленского мог бы позвонить российскому диктатору Владимиру Путину и главе КНР Си Цзиньпину.

По данным журналистов, президент Украины хотел, чтобы Лула убедил главу Кремля лично принять участие в мирных переговорах и согласиться на встречу с Зеленским и посредниками.

При этом ICL Notícias отметило, что, по мнению бразильского правительства, этот запрос обусловлен неспособностью Киева найти способы и каналы для диалога с Москвой.

Напомним, в Литве сделали заявление по поводу мирных переговоров с РФ. Президент страны Гитанас Науседа подчеркнул, что страна-агрессор ориентируется исключительно на позицию силы, поэтому странам Евросоюза следует сначала согласовать общие позиции, чтобы не повторять ошибок прошлого.

Отметим, что в России назвали позицию силы "самой большой ошибкой" Европы и цинично обвинили Украину и Запад в нежелании идти на компромиссы. В то же время в Кремле анонсировали новые удары по украинским объектам.

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