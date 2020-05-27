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SpaceX отменила отправку астронавтов на орбиту Земли

Новости » Телеком & IT     27.05.2020 - 23:20
SpaceX отменила отправку астронавтов на орбиту Земли
Фото: Crew Dragon (SpaceX)

Корабль Crew Dragon не отправился к Международной космической станции из-за погоды

Компания SpaceX Илона Маска отменила свою миссию по отправке астронавтов на Международную космическую станцию из-за погоды. Запуск космического корабля Crew Dragon на орбиту Земли на ракете Falcon 9 должен был начаться в 22:33 по киевскому времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеотрансляцию запуска на сайте NASA.

Корабль Crew Dragon не отправился на МКС, как было запланированно. Резервный запуск перенесли на субботу, 30 мая. Начало - в 22:20 по киевскому времени.

"Отмена старта сегодня из-за неблагоприятной погоды на траектории полета. Наша следующая возможность запуска - суббота, 30 мая", - сообщила SpaseX в своем Twitter.

SpaceX отменила отправку астронавтов на орбиту Земли

На борту космического корабля находились двое американских астронавтов, которых в США считают одними из лучших в этой сфере. Это 49-летний Боб Бенкен и 53-летний Дуглас Херли.

Напомним, ранее космический грузовик американской компании SpaceX Dragon Cargo готовился доставить на МКС две тонны продовольствия, оборудование и материалы для проведения научных экспериментов на станции.

Недавно в компании SpaceX провалились испытания прототипа ракеты Starship, которая способна доставлять людей на Луну и Марс.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины SpaceXИлон Маск
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