Киев открывает ТРЦ и отели: названа дата

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Торговые центры Киева откроются 30 мая

В рамках ослабления карантина в Киеве приняли решение открыть торгово-развлекательные комплексы (ТРЦ) и отели. Торговые центры откроются для посетителей 30 мая.

Об этом на брифинге заявил городской голова Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение об открытии торгово-развлекательных центров, но без работы развлекательных зон. ТРЦ откроются с соблюдением санитарных норм и регламентов с субботы, 30 мая.

"Также с 30 мая смогут начать работу и гостиницы. Кроме хостелов. Рестораны в отелях пока работать на вынос и на обслуживание", - отметил Кличко.

Он также подчеркнул, что для отелей прописаны четкие требования, которые они должны соблюдать:

Температурный скрининг сотрудников и постояльцев

Масочный режим вне номеров

Разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади помещения

"Рестораны в отелях пока работать на вынос и на обслуживание. Решение же о работе ресторанов и кафе в столице комиссия по чрезвычайным ситуациям примет отдельно", - добавил мэр.

Напомним, ранее киевские власти заявляли, что ТРЦ смогут открыться после возобновления работы метрополитена и при соблюдении карантинных ограничений.

При этом еще недавно министр здравоохранения Украины Максим Степанов подчеркивал, что открывать фудкорты и развлекательные зоны в ТРЦ на втором этапе ослабления карантинных мер не стоит, только при условии более благоприятной эпидемиологической ситуации.

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Автор: РБК-Украина