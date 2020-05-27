УЗ возобновила продажу билетов на поезда в ж/д кассах

Фото: поезд прибыл на станцию (РБК-Украина)

Можно купить билеты на 14 поездов

В Украине открыли кассы на вокзале для покупки билетов на поезда. Вместе с тем, билеты уже продаются через сервис покупки на сайте УЗ.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Как сообщили в пресс-службе, работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рядом с кассами расположены антисептики, нанесена разметка для обеспечения дистанции между пассажирами.

"С 8 утра сегодняшнего дня мы открыли железнодорожные кассы на всех вокзалах страны", - сообщил исполняющий обязанности главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

Пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности масок, билеты не будут продаваться.

Отметим, продажа билетов открыта на поезда №8/7 Одесса-Харьков, №20/19 Лисичанск-Киев, №53/54 Днепр-Одесса, №63/64 Харьков-Киев, №105/106 Киев-Одесса и №791/792 Киев-Кременчуг, №81/82 Харьков-Новоалексеевка, №125/126 Киев-Константиновка и №10/9 Киев-Мариуполь.

Также открыты направления №721/722 и №726/725 Киев-Харьков; №763/764 Киев-Одесса; №711/712 Киев-Константиновка; №740/739 Киев-Кривой Рог.

Напомним, УЗ открыла продажу билетов на поезда по 14 направлениям.

Также в пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, как УЗ будет выходить из карантина, а именно поезда будут полупустые, а пассажиры в масках.

Ранее сообщалось, что возобновление пассажирских перевозок УЗ намерена проводить в два этапа.

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Автор: Анастасия Рокитна