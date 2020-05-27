Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Адвокат подал заявление в Печерский районный суд Киева

Адвокат мэра Черкасс Денис Цыпин подал в суд на президента Владимира Зеленского иск о защите чести и достоинства своего клиента. Глава государства назвал его бандитом.

Об этом адвокат сообщил во время видеообращения.

Адвокат считает, что незаконно президенту называть кого-то в этой стране бандитом.

"Я, Денис Цыпин, адвокат мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, подаю в Печерский районный суд города Киева исковое заявление о защите чести и достоинства, деловой репутации мэра Черкасс", - заявил он.

Напомним, Зеленский назвал Бондаренко бандитом во время пресс-конференции и сказал, что мэр Черкасс имеет 19 уголовных производств.

После этого Бондаренко заявил, что уголовные дела против него открывали из-за политической деятельности.

РБК-Украина писало, что мэр Черкасс ослабил карантин в городе до решения Кабмина.

Затем Зеленский пригрозил мэру Черкасс Анатолию Бондаренко юридической ответственностью.

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Автор: Анастасия Рокитна