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Германия отказалась экстрадировать Онищенко в Украину

Новости » Политика     27.05.2020 - 17:06
Германия отказалась экстрадировать Онищенко в Украину
Фото: Александр Онищенко (facebook.com/aleksandr.onyshenko)

Германия не уверена, что уголовное преследование Онищенко не является политическим

Немецкий суд отказался экстрадировать бывшего нардепа Александра Онищенко, который подозревается в организации "газовых схем" в Украине. Суд не уверен, что преследование Онищенко не является политическим.

Об этом пишет DW.

Сообщается, что Высший земельный суд Ольденбурга сегодня вынес решение об отказе в экстрадиции Онищенко в Украину. Решение мотивировано невозможностью установить, что преследование бывшего народного депутата украинской стороной не осуществляется по политическим мотивам.

Кроме того, немецкий суд сомневается, что в случае экстрадиции Онищенко Украина будет соблюдать международные стандарты условий содержания в тюрьмах.

Примечательно, что суд направлял запрос с просьбой описать условия возможного содержания Онищенко в СИЗО Киева и остался не удовлетворен ответом "в общих чертах".

Немецкие судьи объяснили отказ в экстрадиции тем, что эксперты Европейского комитета против пыток в своем докладе по итогам визита в Украину в 2017 и 2018 годах заявили о нечеловеческих условиях содержания заключенных.

Также отменен экстрадиционный арест, Онищенко может покинуть тюрьму Ольденбурга, в которой провел несколько месяцев.

Бывший нардеп подозревается в мошенничестве при заключении контрактов на поставки газа и хищении средств на сумму более 100 млн евро. Летом 2016 года Верховная рада дала разрешение на его арест, однако он успел покинуть страну. Интерпол отказывал в объявлении Онищенко в международный розыск.

Напомним, в середине мая Высший антикоррупционный суд Украины уже заочно объявил Онищенко обвинительный акт, до этого защита бывшего нардепа срывала начало судебного процесса по сути дела.

В феврале стало известно, что Онищенко просит политического убежища в Германии, поскольку в Украине якобы существует опасность для его жизни.

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Автор: Данила Крамаренко

Теги Новости Украины Александр Онищенкоэкстрадиция
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