У Зеленского обратились к украинцам в Крыму с важной просьбой
Украинцев, которые проживают в Крыму, призвали быть осторожными и прятаться в случае чего в оборудованных местах и подвалах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение постоянной представительницы президента Украины в Крыму Тамилы Ташевой в Facebook.
"Дорогие граждане Украины, кто живет в Крыму, и особенно противится оккупантам все 8 лет войны. Мы обязательно освободим Крым, применяя все возможные и не запрещенные механизмы для борьбы не только за территорию, но и за вас. Пока же будьте осторожны, прячьтесь в оборудованных местах или своих подвалах. Подготовьте нужные средства", - написала она.
Напомним, ранее Министерство обороны обратилось к украинцам в тылу.
Кроме того, министр обороны Алексей Резников назвал три шага для полной деоккупации Украины.
Сегодня во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Джанкойском районе сдетонировало хранилище боеприпасов.
После взрывов "власти" объявили эвакуацию жителей поселка Майское.
В Минобороны РФ уже подтвердили взрывы в Крыму и заявили, что произошло якобы возгорание на площадке для хранения боеприпасов.