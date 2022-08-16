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В России назвали причиной новых взрывов в Крыму "возгорание"

Новина українською →
Вторник 16 августа 2022 09:40
В России назвали причиной новых взрывов в Крыму "возгорание" Фото: В России назвали причиной новых взрывов в Крыму "возгорание" (Twitter)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны РФ заявило, что причиной взрывов в Джанкое является якобы возгорание на площадке временного хранения боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РБК".

"16 августа в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов", - говорится в сообщении.

Российские власти заявили, что причины ЧП выясняются.

В свою очередь, "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате детонации на складе боеприпасов пострадало два человека.

"Их жизни ничего не угрожает. Оцеплена пятикилометровая территория, идет эвакуация людей, проживающих рядом со складами".

Напомним, утром 16 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Джанкойском районе сдетонировало хранилище боеприпасов.

По данным местных СМИ, в районе произошло сразу два ЧП: пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое и детонация на складе боеприпасов в поселке Майское.

После взрывов объявили эвакуацию жителей населенного пункта Майское.

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