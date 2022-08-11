Резников назвал три шага для полной деоккупации Украины

Для того, чтобы освободить все оккупированные территории Украины, в пределах ее международно признанных границ, необходимы несколько шагов. Это - остановка российского агрессора, стабилизация линии фронта и подготовка к контрнаступательной операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минобороны Алексея Резникова во время конференции в Копенгагене, которого цитирует Укринформ.

По словам министра, линия фронта составляет более 2500 км и активные боевые действия проходят на протяженности в 1300 км.

Он подчеркнул, что сейчас определены несколько приоритетных групп возможностей, которые ВСУ должны достичь для исполнения поставленной цели.

"Они включают: усиление возможностей по ограничению и запрету доступа и маневра с целью защиты северо-западной части Черного моря, обеспечения воздушной обороны крупных городов и объектов критической инфраструктуры, защита границы с Белоруссией, а также конкретные способности, которые нам нужны для стабилизации линии фронта и создание условий для контрнаступательной операции", - рассказал Резников.

Министр обратил внимание, что Россия является "опасным противником, который не уважает правила, и имеет огромные ресурсы".

"Это - государство-террорист, которое не уважает права человека и пренебрегает потерями. Она совершает массовые убийства военнопленных и гражданских. Он использует дезинформацию, миграцию, зерно, энергетику и ядерную энергию в качестве оружия. Ее тактика представляет угрозу для всех нас", - подчеркнул Резников.

Глава Минобороны заявил, что агрессор все хочет "навязать всем свое видение мирового порядка, который базируется не на верховенстве права и прав человека, а на жестокой силе".

"При этом, РФ угрожает своим оппонентам и поднимает ставки. Однако, сейчас все больше в мире начинают понимать, что слова России и договоренность с ней не стоят бумаги, на которой они написаны", - отметил Резников.

Министр также сообщил, что Украина сейчас уже получила поддержку, которая позволяет нашим солдатам "удивить россиян на поле боя - на суше, в воздухе и на море", а также рассказал, что ВСУ уже уничтожили большое количество элитных войск РФ, а именно: десантных, морских и сил специальных операций.

"Есть одно, что объединяет российские города Мурманск, Калининград и Псков - их кладбища стремительно растут", - заметил Резников.

Глава Минобороны заключил, что только совместные действия Украины и ее партнеров могут сделать безопасной всю Европу, включая страны Балтики.

"Украина готова сделать свою часть, нам нужны инструменты. И чем быстрее мы их получим и чем больше будут объемы, тем быстрее мы достигнем нашу общую цель - мирную Европу", - добавил Резников.

Напомним, сегодня, 11 августа, в Копенгагене началась оборонная конференция североевропейских союзников по поддержке Украины с участием 26 стран. На ней присутствует и глава Минобороны Алексей Резников.