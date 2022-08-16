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У Зеленського звернулися до українців у Криму з важливим проханням

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Вівторок 16 серпня 2022 12:23
У Зеленського звернулися до українців у Криму з важливим проханням Фото: постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Українців, які проживають в Криму, закликали бути обережними і ховатися в разі чого в обладнаних місцях і підвалах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення постійної представниці президента України в Криму Таміли Ташевої в Facebook.

"Дорогі громадяни України, хто живе в Криму, і особливо противиться окупантам всі 8 років війни. Ми обов'язково звільнимо Крим, застосовуючи всі можливі і не заборонені механізми для боротьби не тільки за територію, а й за вас. Поки ж будьте обережні, ховайтеся в обладнаних місцях або своїх підвалах. Підготуйте потрібні кошти", - написала вона.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони звернулося до українців у тилу.

Крім того, міністр оборони Олексій Резніков назвав три кроки для повної деокупації України.

Сьогодні у тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. У Джанкойському районі здетонувало сховище боєприпасів.

Після вибухів "влади" оголосили евакуацію жителів селища Травневе.

У Міноборони РФ вже підтвердили вибухи в Криму і заявили, що сталося нібито загоряння на майданчику для зберігання боєприпасів.

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Крим Офіс президента
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