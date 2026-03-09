У Зеленського назвали кількість ракет Patriot, які Україна отримала за весь час

За словами президента України Володимира Зеленського та європейського комісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса, за перші кілька днів війни в Ірані минулого тижня країни Близького Сходу витратили понад 800 ракет Patriot.

Зазначається, що цей залп був використаний для протидії тисячам іранських ударних дронів та понад 500 балістичних ракет.

Радник Зеленського Дмитро Литвин також заявив, що за всі чотири роки війни Україна отримала лише близько 600 ракет до комплексів протиповітряної оборони Patriot.

Україна модернізує ППО

Нагадаємо, у лютому Зеленський повідомив, що через критичний дефіцит ракет-перехоплювачів Pac-3 для систем Patriot українські пускові установки минулого місяця залишалися порожніми, не маючи змоги відбивати балістичні удари РФ.