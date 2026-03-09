UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Зеленського назвали кількість ракет Patriot, які Україна отримала за весь час

09:54 09.03.2026 Пн
2 хв
Україна отримала менше ракет Patriot, ніж країни Близького Сходу витратили за кілька днів
aimg Костянтин Широкун
Фото: у Зеленського назвали кількість ракет Patriot (Getty Images)

За перші дні конфлікту на Близькому Сході Ізраїль та союзники витратили близько 800 ракет Patriot проти Ірану, Україна ж за весь час війни отримала лише 600 таких ракет.

За словами президента України Володимира Зеленського та європейського комісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса, за перші кілька днів війни в Ірані минулого тижня країни Близького Сходу витратили понад 800 ракет Patriot.

Зазначається, що цей залп був використаний для протидії тисячам іранських ударних дронів та понад 500 балістичних ракет.

Радник Зеленського Дмитро Литвин також заявив, що за всі чотири роки війни Україна отримала лише близько 600 ракет до комплексів протиповітряної оборони Patriot.

Україна модернізує ППО

Нагадаємо, у лютому Зеленський повідомив, що через критичний дефіцит ракет-перехоплювачів Pac-3 для систем Patriot українські пускові установки минулого місяця залишалися порожніми, не маючи змоги відбивати балістичні удари РФ.

Також він раніше зазначив, що Сили оборони України зробили значний внесок у посилення захисту українських міст від атак російських безпілотників, однак цього рівня оборони наразі недостатньо, особливо на ключових і найуразливіших напрямках.

Також він наголосив, що в підрозділах Повітряних сил, відповідальних за протидію цим безпілотникам, заплановані кадрові рішення. Їхня мета - суттєво зміцнити ефективність малої ППО на найбільш проблемних напрямках.

