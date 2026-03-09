RU

У Зеленского назвали количество ракет Patriot, которые Украина получила за все время

09:54 09.03.2026 Пн
2 мин
Украина получила меньше ракет Patriot, чем страны Ближнего Востока потратили за несколько дней
aimg Константин Широкун
Фото: у Зеленского назвали количество ракет Patriot (Getty Images)

За первые дни конфликта на Ближнем Востоке Израиль и союзники потратили около 800 ракет Patriot против Ирана, Украина же за все время войны получила лишь 600 таких ракет.

По словам президента Украины Владимира Зеленского и европейского комиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса, за первые несколько дней войны в Иране на прошлой неделе страны Ближнего Востока потратили более 800 ракет Patriot.

Отмечается, что этот залп был использован для противодействия тысячам иранских ударных дронов и более 500 баллистических ракет.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин также заявил, что за все четыре года войны Украина получила лишь около 600 ракет к комплексам противовоздушной обороны Patriot.

Украина модернизирует ПВО

Напомним, в феврале Зеленский сообщил, что из-за критического дефицита ракет-перехватчиков Pac-3 для систем Patriot украинские пусковые установки в прошлом месяце оставались пустыми, не имея возможности отражать баллистические удары РФ.

Также он ранее отметил, что Силы обороны Украины сделали значительный вклад в усиление защиты украинских городов от атак российских беспилотников, однако этого уровня обороны пока недостаточно, особенно на ключевых и уязвимых направлениях.

Также он отметил, что в подразделениях Воздушных сил, ответственных за противодействие этим беспилотникам, запланированы кадровые решения. Их цель - существенно укрепить эффективность малой ПВО на наиболее проблемных направлениях.

