"Це викликає занепокоєння": у ЄС визнали загрозу постачанню ракет Patriot Україні
Європа шукає варіанти, як уникнути впливу подій на Близькому Сході на постачання Україні ракет до систем протиповітряної оборони.
Як повідомляє РБК-Україна, про це єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода".
Читайте також: Ризик для Patriot та вступу до ЄС: як війна в Ірані вже позначається на Україні
За його словами, події навколо Ірану можуть вплинути на глобальні постачання ракет для систем ППО та призвести до затримок постачання для України.
"Це, безумовно, викликає занепокоєння і в нас, адже ракети для систем протиповітряної оборони зараз дуже активно використовуються збройними силами США, Ізраїлю, арабських країн тощо", - сказав Кубілюс.
"Ракетний тур" країнами Європи
Він зазначив, що обсяг виробництва американських ракет для систем Patriot становить близько 700 одиниць щороку.
"Тут може виникнути питання, як гарантувати, щоб постачання Україні не постраждали. Це одне зі стратегічних питань, які ми зараз розглядаємо", - наголосив єврокомісар.
Кубілюс також анонсував так званий "ракетний тур" вже цього тижня, в межах якого відвідає європейських виробників для пришвидшення поставок ракет Україні.
При цьому він зауважив, що Євросоюз не виробляє ракети до систем Patriot, що ускладнює оперативне розв'язання проблеми.
Операція США та Ізраїлю проти Ірану
Нагадаємо, спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану розпочалася вранці 28 лютого. Військові двох країн завдали серії ударів по іранській території.
В неділю, 1 березня, президент США Дональд Трамп офіційно окреслив часові рамки військової кампанії проти Ірану, заявивши, що активна фаза бойових дій триватиме не більше ніж чотири тижні.
Зазначимо, верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї ліквідували протягом перших 24 годин спільної американо-ізраїльської операції.