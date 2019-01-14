У Зеленского не будет классического избирательного штаба, - источник

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По информации РБК-Украина, политическим консультированием кампании Зеленского занимается директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков

В штабе Владимира Зеленского рассказали о модели избирательного штаба. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Не до смеха: как Владимир Зеленский будет строить президентскую кампанию".

"У нас не будет классического штаба по иерархической модели - глава, заместители, начальники отдельных управлений и т.д. Гораздо эффективнее горизонтальная модель, в которой все общаются и совещаются со всеми, в зависимости от конкретной ситуации. Зеленский - в центре всех процессов", - рассказывает собеседник издания.

Кроме того, по информации РБК-Украина, политическим консультированием кампании Зеленского параллельно занимается директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков. Также в кампании якобы участвовал исполнительный директор аналитического центра "Украинский институт будущего" Виктор Андрусив.

Также в материале РБК-Украина говорится об отношениях Зеленского с Коломойским. Один из политтехнологов рассказал, что эти отношения ограничиваются сотрудничеством между "1+1" и "Студией Квартал 95", а также медийной поддержкой со стороны СМИ из орбиты Коломойского.

Напомним, руководитель студии "Квартал 95", артист Владимир Зеленский объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины на выборах президента в 2019 году.

Также артист заявил, что партия "Слуга народа" идет в политику - на парламентские выборы в 2019 году, тем самым подтвердив свою связь с этой политической силой. Он пока не назвал других членов партии, сказав, что сейчас идет подбор людей в партию.