Важные люди: как либералы создают партию под выборы в Верховную раду

Министр Кабинета министров Александр Саенко и замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов (коллаж РБК-Украина)

Политики из демократического лагеря пока не смогли договориться о едином кандидате на президентских выборах. Анатолий Гриценко и Андрей Садовой начали самостоятельные кампании, собирая вокруг себя других политиков, партии и движения. Вероятность их совместного похода на выборы в Верховную раду пока также представляется весьма призрачной. Святослав Вакарчук все еще не определился со своим политическим будущим, что существенно сказалось на его рейтинге в соцопросах. Вместе с тем, ряд либеральных чиновников, политиков и общественных деятелей не смогли найти свое место в уже готовых проектах, заявив о намерении создать свое движение под лозунгом "люди важливі". Подробнее о новом проекте и его перспективах перерасти в политическую партию – в материале РБК-Украина.

Без Вакарчука

Вечером пятницы 7 декабря в киевском кинотеатре "Жовтень" собралось свыше 250 публичных людей. Среди них были политики, чиновники, представители общественных организаций. На повестке дня стоял вопрос о создании либерального движения, которое в скором времени трансформируется в политическую партию.

У истоков этого проекта стали пять человек: исполнительный директор "Украинского института будущего" Виктор Андрусив, заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, глава Офиса эффективного регулирования (BRDO) Алексей Гончарук, директор Global Office Оксана Нечипоренко и лидер депутатской группы в Киевсовете "Киевская команда" Сергей Гусовский.

"Речь шла фактически о создании общественного движения, которое базируется на принципах правого либерализма. Это было первое мероприятие, закрытого типа, на котором мы озвучили ключевые тезисы. В ближайшее время будет обнародован манифест украинских либералов", – рассказал РБК-Украина Гусовский.

По его словам, до марта пройдет учредительный съезд партии, основанной на базе этого движения. Название еще несозданной политсилы пока в процессе обсуждения. Гусовский предлагает назвать ее "Украинская команда", а хештег #людиважливі использовать в качестве лозунга.

Ранее в Facebook появился ряд видеороликов под этим хештегом, где известные чиновники и общественники приглашают к совместной работе "тех, кто верит в Украину". Это одно из направлений нового движения – проект "Кадровый резерв Украины". Его участники собирают открытые встречи, на которых делятся опытом в реформах госуправления и экономики. Как написал на своей странице в Facebook Максим Нефьодов, около месяца назад - примерно в начале ноября - проект #людиважливі задумывался как образовательный.

"Это образовательная платформа, которая является частью движения. Например, для госслужащих и определенной части общественных активистов существуют ограничения для участия в политической партии. Я отвечаю за партийное развитие, а Максим Нефьодов за образовательный проект", – объяснил Гусовский.

У будущей партии нет своего кандидата в президенты и поддерживать кого-то из существующих она пока не собирается. Политсила после создания будет нацелена на участие в парламентских выборах будущей осенью и через два года – в местных. Съезд решит, будет ли это сольный поход, либо же выдвижение в составе более широкого объединения.

Год назад, 21 декабря, с идеей подобного проекта выступил музыкант Святослав Вакарчук. На закрытой встрече в киевском "Аспен Институте" он собрал соратников по демократическому лагерю. Среди них были прибалтийские и грузинские реформаторы, в том числе бывший министр экономического развития Айварас Абромавичус. Тогда Вакарчук заявил, что не пойдет в президенты, но хочет "сформировать круг единомышленников". Напрямую о создании партии речь не шла.

Спустя год Вакарчук все еще не определился – участвовать ли ему в президентской гонке или нет. Нерешительность музыканта лишила его процентов в рейтингах и поддержки многих потенциальных союзников. К примеру, Айварас Абромавичус пришел на встречу с Нефьодовым и компанией в "Жовтень". Хотя, по информации РБК-Украина, в это же время, когда проходила закрытая встреча в кинотеатре на Подоле, фронтмен "Океана Эльзы" со своими соратниками выступал в Украинской школе политических студий неподалеку.

"Вакарчука нет в этом проекте, потому что у него кризис. Он не понимает, что он хочет, чего от него хотят доноры. Многих людей из его окружения на встрече не было. Если бы они хотели, то совместили бы мероприятия или хотя бы развели во времени. Это значит, что они не коммуницируют", – предположил собеседник издания из демократического лагеря, представляющий одну из общественных организаций.

Но Сергей Гусовский утверждает, что некая коммуникация с командой музыканта и с ним самим все же существует. "Буквально две недели назад мы общались с Вакарчуком, обсуждали возможные варианты развития событий. Мы с ним общаемся, и я был бы очень рад, если бы он согласился стать одним из фундаторов либерального движения, потому что наши взгляды очень близки", – отметил он.

Либералы от Авакова и Гройсмана

Состав участников собрания в "Жовтне" был достаточно разнообразным. Как объяснил источник РБК-Украина, знакомый с процессом создания новой политсилы, туда пришли люди, которые "не нашли себя или потеряли в других проектах". К примеру, Виктор Андрусив до недавнего времени консультировал Владимира Зеленского, а перед выборами 2014 года вышел из "Демальянса". Алексей Гончарук был в партии "Сила людей", Сергей Гусовский возглавлял фракцию "Самопомочи" в Киевсовете до ее развала.

"Они пытаются найти что-то, что стало бы субъектом для дальнейших переговоров с другими силами. Им нужна субъектность. Они прекрасно помнят опыт 2014 года, когда переговоры о включении в списки вели именно с субъектами. Потому это такое объединение за год вперед, чтобы себя позиционировать", – уверен собеседник.

"Все объединяются в одну молекулу, чтобы потом слиться в одну большую молекулу и идти вместе на парламентские выборы. Есть история про мальчика, который попал на льдину, пытался доплыть до берега, но погиб в пути. Нужно чтобы "мальчиков" было много, кто-то выживет и доберется до берега", – добавил другой собеседник РБК-Украина, которого приглашали в участие в нескольких проектах демократической оппозиции.

Есть нюансы, которые отпугивают потенциальных участников "жовтневого собрания". Глава правления Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин говорит, что поддерживает объединение реформаторов, однако осторожно относится к кадровому наполнению такого движения.

"Участие в мероприятии Антона Геращенко, который сознательно манипулировал информацией о запуске электронной системы декларирования, который откровенно манипулировал информацией по расследованию дела об убийстве Катерины Гандзюк, остановило не только меня от участия в мероприятии и движении", – объяснил Юрчишин.

На встречу 7 декабря в кинотеатр "Жовтень" действительно пришел народный депутат из "Народного фронта" Антон Геращенко. Он входит в ближайшее окружение министра внутренних дел Арсена Авакова. Участники встречи говорят, что попасть на нее можно было только при условии личного поручительства кого-то из организаторов. Геращенко, который является соучредителем "Украинского института будущего", привел Андрусив.

"Нефьодов себя просто хоронит. Быть с Геращенко в одной тусовке, значит идти на прямой конфликт с общественностью", – отметил в комментарии РБК-Украина один из приглашенных на встречу.

Одним из участников проекта под хештегом #людиважливі также выступает начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий. Наличие в новом движении представителей вертикали Арсена Авакова породило среди его рядовых участников шутливое название для партии – "Мусорско-либеральный союз".

"В политике всегда есть риски, что тебя будут ассоциировать с кем угодно. Арсен Аваков к этому проекту отношения не имеет. Одна из задач, которой занимается рабочая группа по организации партии – это четко прописать, кого мы можем принимать в партию и как из нее исключать", – заявил Гусовский, добавив, что лично он Геращенко не приглашал.

Другая рабочая группа отвечает за поиск источников финансирования проекта. Гусовский говорит, что это будет комбинация из краудфандинга – коллективного сбора средств, и помощи среднего бизнеса. "Надеюсь предпринимателям понятно, что это будет партия, стоящая на страже их интересов. Потому что государство должно заниматься безопасностью, судами, международными отношениями, но не идти туда, куда не нужно. Мы верим в демонополизацию, дерегуляцию. Мы за максимальное ограничение функций государства", – добавил Гусовский.

Собеседники издания, осведомленные о закулисной борьбе за влияние на либеральное движение, обращают внимание на еще один факт. Кроме Максима Нефьодова и Алексея Гончарука, имеющих отношение к правительственным делам, в объединении принимает участие Александр Саенко – министр Кабинета министров. Свое кресло он получил по квоте Владимира Гройсмана.

Еще один нюанс – это собственный политический проект Владимира Гройсмана. На данном этапе он оформлен как общественная организация "Украинская стратегия". Причем она основана самим Александром Саенко, а также представителем премьер-министра в Верховной раде Вадимом Денисенко (народный депутат от БПП) и Евгением Золотаревым. Последний был одним из руководителей партии "Пора" Владислава Каськива.

По данным аналитического ресурса YouControl, Золотарев является основателем общественной организации "Институт политического развития" с другим участником "Поры" Ильей Шевляком. Руководит этой организацией двоюродный брат Каськива – Александр Матковский. В июне он был задержан НАБУ по делу о разворовывании 259 миллионов гривен, выделенных на инфраструктурные проекты Государственного агентства инвестиций, которое возглавлял Каськив. Но, по информации РБК-Украина, Золотарев с Каськивым на данный момент не поддерживают отношения.

История "Поры" поучительна для участников собрания в кинотеатре "Жовтень". До Оранжевой революции существовала молодежная организация так называемая "черная" "Пора". Кроме участия в уличных акциях неповиновения, она занималась образовательными проектами, декларировала поддержку малого бизнеса, реформ госсектора и избирательного законодательства. Владислав Каськив создал параллельную структуру – желтую "Пору". Она в итоге трансформировалась в политическую партию, а черная "Пора" вскоре прекратила свое существование.

Но перспективный проект с молодыми руководителями, направленный на реформирование "кучмистской" Украины, не смог выдержать суровых реалий украинской политики. Объединение либералов и реформаторов сегодня стоит перед похожими вызовами, хотя, возможно, в более благоприятных условиях.

"Теневые лидеры смотрят на этот процесс со стороны, запустив в проект три тяжеловеса. Кто за ними стоит, еще нужно смотреть. Рано или поздно чьи-то "уши" там покажутся. Но точно можем говорить, что на данном этапе они не с Вакарчуком, это такая самостоятельная попытка. Возможно, она потом объединится с партией Гройсмана, которая сейчас активно развивается", – резюмировал собеседник РБК-Украина, представляющий одну из общественных организаций.