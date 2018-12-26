ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Партия "Слуга народа" идет в политику

Новости » Выборы 2019    26.12.2018 - 01:19
Партия "Слуга народа" идет в политику
Фото: Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа" (afisha.tochka.net)

Зеленский подтвердил связь с партией и также заявил о начале политической карьеры

Руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский заявил, что партия "Слуга народа" идет в политику - на парламентские выборы в 2019 году, тем самым подтвердив свою связь с этой политической силой. Об этом сообщет РБК-Украина со ссылкой на "Гордон".

Такж Зеленский заявил о начале политичекой карьеры. Однако, он пока не назвал других членов партии.

"Партия Слуга народа идет (в политику, - ред.). А Владимир Зеленский - это партия "Слуга народа", - ответил Зеленский ранее на вопрос журналиста "НикВести".

В интервью журналисту Дмитрию Гордону Зеленский сказал, что сейчас идет подбор людей в партию.

"Мы подбираем людей, будем ехать по стране... Ну придем к этому - осенью выборы", - сказал он.

Отметим, в начале декабря 2017 года стало известно, что Украине официально зарегистрирована новая политическая партия под названием "Слуга народа". Ее руководителем стал Баканов Иван Геннадьевич, который является юристом студии "Квартал 95" с 2013 года.

Напмоним, ранее Зеленский заявил, что обдумывает возможность выдвижения своей кандидатуры на выборы президента Украины. Они состоятся уже 31 марта 2019 года.

Зеленский прокомментировал возможность выдвижения в президенты БПП заявляет о победе в 52 ОТО по всей Украине
Новости Украины Владимир ЗеленскийвыборыСлуга народа
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь