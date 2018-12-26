Фото: Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа" (afisha.tochka.net)

Зеленский подтвердил связь с партией и также заявил о начале политической карьеры

Руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский заявил, что партия "Слуга народа" идет в политику - на парламентские выборы в 2019 году, тем самым подтвердив свою связь с этой политической силой. Об этом сообщет РБК-Украина со ссылкой на "Гордон".

Такж Зеленский заявил о начале политичекой карьеры. Однако, он пока не назвал других членов партии.

"Партия Слуга народа идет (в политику, - ред.). А Владимир Зеленский - это партия "Слуга народа", - ответил Зеленский ранее на вопрос журналиста "НикВести".

В интервью журналисту Дмитрию Гордону Зеленский сказал, что сейчас идет подбор людей в партию.

"Мы подбираем людей, будем ехать по стране... Ну придем к этому - осенью выборы", - сказал он.

Отметим, в начале декабря 2017 года стало известно, что Украине официально зарегистрирована новая политическая партия под названием "Слуга народа". Ее руководителем стал Баканов Иван Геннадьевич, который является юристом студии "Квартал 95" с 2013 года.

Напмоним, ранее Зеленский заявил, что обдумывает возможность выдвижения своей кандидатуры на выборы президента Украины. Они состоятся уже 31 марта 2019 года.