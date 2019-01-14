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У Зеленського не буде класичного виборчого штабу, - джерело

Новини » Політика    14.01.2019 - 11:25
У Зеленського не буде класичного виборчого штабу, - джерело
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За інформацією РБК-Україна, політичним консультуванням кампанії Зеленського займається директор Української политконсалтинговой групи Дмитро Разумков

У штабі Володимира Зеленського розповіли про моделі виборчого штабу. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Не до сміху: як Володимир Зеленський буде будувати президентську кампанію".

"У нас не буде класичного штабу по ієрархічній моделі - голова, заступники, начальники окремих управлінь і т. д. Набагато ефективніше горизонтальна модель, в якій всі спілкуються і радяться з усіма, в залежності від конкретної ситуації. Зеленський - у центрі всіх процесів", - розповідає співрозмовник видання.

Крім того, за інформацією РБК-Україна, політичним консультуванням кампанії Зеленського паралельно займається директор Української политконсалтинговой групи Дмитро Разумков. Також в кампанії нібито брав участь виконавчий директор аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Віктор Андрусів.

Також у матеріалі РБК-Україна йдеться про відносини Зеленського з Коломойським. Один з політтехнологів розповів, що ці відносини обмежуються співпрацею між "1+1" і "Студією Квартал 95", а також медійною підтримкою з боку ЗМІ з орбіти Коломойського.

Нагадаємо, керівник студії "Квартал 95", артист Володимир Зеленський оголосив про висунення своєї кандидатури на посаду президента України на виборах президента в 2019 році.

Також артист заявив, що партія "Слуга народу" йде в політику - парламентські вибори в 2019 році, тим самим підтвердивши свій зв'язок з цією політичною силою. Він поки не назвав інших членів партії, сказавши, що зараз йде підбір людей у партію.

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