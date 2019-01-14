У Зеленского рассказали об отношениях с Коломойским

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Источники издания в штабе Зеленского по-разному описывают текущие отношения артиста с Игорем Коломойским

В штабе Владимира Зеленского рассказали об отношениях с олигархом Игорем Коломойским. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Не до смеха: как Владимир Зеленский будет строить президентскую кампанию".

О своих политических союзниках руководитель "95-го квартала" публично не заявлял. По неофициальной информации, широко обсуждаемой в СМИ, поддержку Зеленскому-кандидату оказывает Игорь Коломойский.

Источники издания в штабе Зеленского по-разному описывают текущие отношения артиста с Игорем Коломойским. Один из политтехнологов рассказал, что эти отношения ограничиваются сотрудничеством между "1+1" и "Студией Квартал 95", а также медийной поддержкой со стороны СМИ из орбиты Коломойского.

"Сейчас мы пытаемся самостоятельно выстраивать кампанию, минимум прибегая к поддержке "плюсов", чтобы дистанцироваться от Коломойского", - пояснил он.

Напомним, руководитель студии "Квартал 95", артист Владимир Зеленский объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины на выборах президента в 2019 году.

Также артист заявил, что партия "Слуга народа" идет в политику - на парламентские выборы в 2019 году, тем самым подтвердив свою связь с этой политической силой. Он пока не назвал других членов партии, сказав, что сейчас идет подбор людей в партию.