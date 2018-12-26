ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Зеленский прокомментировал возможность выдвижения в президенты

Новости » Выборы 2019    26.12.2018 - 00:45
Зеленский прокомментировал возможность выдвижения в президенты
Фото Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Украинский комик заявил, что думает о президентстве "очень серьезно"

Украинский актер и комик Владимир Зеленский заявил, что думает о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента страны в 2019 году. Как сообщает РБК-Украина, об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Зеленского, он еще не принял окончательное решение и советуется по этому поводу со своими родными.

"Я об этом думаю, очень думаю... Склоняюсь... Рано об этом говорить... Но, думаю, может быть, да. Я об этом очень серьезно думаю и много говорю с семьей", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что мнение семьи будет для него ключевым в принятии решения.

"Они очень боятся, потому что они глубоко понимают, что я за человек... Они понимают, насколько я остро, крайне, радикально справедлив ко всему... Они очень переживают из-за моего этого внутреннего ощущения", - заявил Зеленский.

Напомним, по данным последнего всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский остается одним из фаворитов президентской гонки в 2019 году.

Зубко рассказал, где на выборах в ОТО явка была самой высокой Кандидаты от БПП побеждают в 40% общин на выборах ОТО
Новости Украины Владимир ЗеленскийрейтингвыборыПрезидент
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь