Зеленский прокомментировал возможность выдвижения в президенты

Фото Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Украинский комик заявил, что думает о президентстве "очень серьезно"

Украинский актер и комик Владимир Зеленский заявил, что думает о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента страны в 2019 году. Как сообщает РБК-Украина, об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По словам Зеленского, он еще не принял окончательное решение и советуется по этому поводу со своими родными.

"Я об этом думаю, очень думаю... Склоняюсь... Рано об этом говорить... Но, думаю, может быть, да. Я об этом очень серьезно думаю и много говорю с семьей", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что мнение семьи будет для него ключевым в принятии решения.

"Они очень боятся, потому что они глубоко понимают, что я за человек... Они понимают, насколько я остро, крайне, радикально справедлив ко всему... Они очень переживают из-за моего этого внутреннего ощущения", - заявил Зеленский.

Напомним, по данным последнего всеукраинского опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский остается одним из фаворитов президентской гонки в 2019 году.