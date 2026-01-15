Зеленський звільнив заступника голови Держуправління справами
Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Сергія Прилипка з посади заступника керівника Державного управління справами. Рішення ухвалено на підставі його особистої заяви.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента України.
Володимир Зеленський звільнив Сергія Прилипка з посади заступника керівника Державного управління справами (ДУС).
Відповідний указ №57/2026 було підписано 15 січня 2026 року.
Згідно з документом, Прилипко залишив посаду за власною заявою, без зазначення додаткових причин. Таким чином, у керівному складі ДУС відбулися чергові кадрові зміни.
Державне управління справами є органом, який забезпечує діяльність президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів та інших ключових державних інституцій, відповідаючи за матеріально-технічне, фінансове й організаційне забезпечення.
Кадрові "перестановки" влади від Зеленського
Кадрові зміни в ДУС відбуваються на тлі оновлення управлінських команд у виконавчій вертикалі.
Раніше в системі органів, які забезпечують діяльність президента та уряду, вже неодноразово відбувалися перестановки та ротації.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський провів масштабні кадрові зміни, оновивши керівництво одразу чотирьох обласних військових адміністрацій.
У межах так званого "великого перезавантаження" також відбулася заміна очільника Офісу президента - цю посаду обійняв колишній керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.
Як раніше повідомляло РБК-Україна, рішення щодо призначення Буданова пов’язують із кількома стратегічними мотивами. За інформацією джерел, один із них - підготовка потенційного наступника.
Паралельно президент ухвалив рішення змінити керівництво Служби безпеки України. Василь Малюк заявив про свою відставку, після чого Зеленський призначив Євгенія Хмару виконуючим обов’язки голови СБУ.
Крім того, глава держави шукає нову модель роботи Служби зовнішньої розвідки, що пов’язують із його нещодавньою зустріччю з колишнім міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
Також Зеленський призначив Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.