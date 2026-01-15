ua en ru
Зеленский уволил заместителя главы Госуправления делами

Украина, Четверг 15 января 2026 15:37
Зеленский уволил заместителя главы Госуправления делами Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Козачук

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Прилипко с должности заместителя руководителя Государственного управления делами. Решение принято на основании его личного заявления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента Украины.

Владимир Зеленский уволил Сергея Прилипко с должности заместителя руководителя Государственного управления делами (ГУД).

Соответствующий указ №57/2026 был подписан 15 января 2026 года.

Согласно документу, Прилипко оставил должность по собственному заявлению, без указания дополнительных причин. Таким образом, в руководящем составе ГУД произошли очередные кадровые изменения.

Государственное управление делами является органом, который обеспечивает деятельность президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров и других ключевых государственных институтов, отвечая за материально-техническое, финансовое и организационное обеспечение.

Кадровые "перестановки" власти от Зеленского

Кадровые изменения в ГУД происходят на фоне обновления управленческих команд в исполнительной вертикали.

Ранее в системе органов, обеспечивающих деятельность президента и правительства, уже неоднократно происходили перестановки и ротации.

Напомним, что Владимир Зеленский провел масштабные кадровые изменения, обновив руководство сразу четырех областных военных администраций.

В рамках так называемой "большой перезагрузки" также произошла замена главы Офиса президента - эту должность занял бывший руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Как ранее сообщало РБК-Украина, решение о назначении Буданова связывают с несколькими стратегическими мотивами. По информации источников, один из них - подготовка потенциального преемника.

Параллельно президент принял решение сменить руководство Службы безопасности Украины. Василий Малюк заявил о своей отставке, после чего Зеленский назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности главы СБУ.

Кроме того, глава государства ищет новую модель работы Службы внешней разведки, что связывают с его недавней встречей с бывшим министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Также Зеленский назначил Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.

