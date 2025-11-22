Зеленський звернувся до нації, а в САП гучне звільнення: новини за 21 листопада

Український лідер Володимир Зеленський звернувся до нації щодо мирного плану США. Тим часом заступник прокурора САП Андрій Синюк звільнився з посади на тлі звинувачень у зливах" Тимуру Міндічу.

Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 21 листопада, - в матеріалі РБК-Україна .

Зеленський звернувся до українців через мирний план

Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх українців з приводу мирного плану США.

"Зараз один з найважчих моментів нашої історії. Зараз тиск на Україну один з найважчих. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором. Або втрата гідності, або ризик втрати ключового партнера", - сказав президент.

Звернення було записано на тлі численних публікацій у медіа про план США із 28 пунктів. Зеленський пообіцяв, що під час роботи над ними буде враховано український національний інтерес.

Заступник прокурора САП звільнився на тлі звинувачень у "зливах" Міндічу

Заступник прокурора САП Андрій Синюк, який фігугував у журналістському розслідуванні з підозрою у "зливах" інформації щодо розслідування спецоперації "Мідас", звільнився з посади за власним бажанням.

Разом з тим, триває службове розслідування за фактом ймовірного витоку інформації з обмеженим доступом, розпочате керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

В одному з ТЦК Одеси стався вибух

В одному з районних ТЦК Одеси стався вибух - в результаті одна людина загинула і одна - отримала поранення.

Згідно з попередніми даними, під час спілкування військовослужбовців з громадянином стався вибух невідомого предмета, який знаходився в його особистих речах.

Трамп підтвердив дедлайн по мирному плану для України

Дональд Трамп заявив, що Україна має підписати 28-пунктний мирний план США щодо завершення війни до наступного четверга, 27 листопада.

"У мене було багато термінів, але якщо все йде добре, то терміни, як правило, продовжують. Але четвер - це останній термін", - сказав він.

Свириденко анонсувала скорочення відключень світла найближчими днями

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що вже найближчими днями графіки відключень можуть істотно скоротитися.

Вона провела нараду з керівниками обласних військових адміністрацій, на якій, серед іншого, заслухувалися доповіді про ситуацію із забезпеченням людей та критичної інфраструктури світлом та теплом.