ua en ru
Пт, 21 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Заступник прокурора САП звільнився на тлі звинувачень у "зливах" Міндічу

П'ятниця 21 листопада 2025 14:37
UA EN RU
Заступник прокурора САП звільнився на тлі звинувачень у "зливах" Міндічу Фото: Андрій Синюк (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Заступник прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Андрій Синюк, якого підозрюють у "зливах" інформації щодо розслідування спецоперації "Мідас", звільнився з посади за власним бажанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення САП.

"У відповідь на запити щодо звільнення заступника прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомляємо, що з 14 листопада 2025 року Андрій Синюк звільнений з САП за власним бажанням", - зазначили у САП.

Також повідомляється, що відповідно до законодавства України керівник САП не має повноважень одноосібно звільняти своїх заступників. Це повноваження належить винятково Генеральному прокурору України.

Разом з тим, у НАБУ триває досудове розслідування за фактом ймовірного витоку інформації з обмеженим доступом. Також триває службове розслідування, розпочате керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Операція "Мідас" від САП та НАБУ

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в державній компанії "Енергоатом". За даними слідства, посадовці причетні до системного відмивання коштів та незаконного збагачення. Керівником схеми, за версією детективів, був бізнесмен Тимур Міндіч - колишній діловий партнер Володимира Зеленського.

Раніше РБК-Україна повідомляло, хто саме фігурує в гучній спецоперації "Мідас". Повний перелік осіб можна переглянути у відповідному матеріалі.

Після оприлюднення деталей корупційної мережі уряд оголосив про старт комплексної перевірки найбільших державних підприємств, зокрема "Нафтогазу", "Укроборонпрому", "Укрзалізниці", "Укргідроенерго" та ключових державних банків.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАБУ САП
Новини
"Мирний план" США для України: всі умови, "агресивний графік" і нові деталі
"Мирний план" США для України: всі умови, "агресивний графік" і нові деталі
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті