Головна » Новини » Надзвичайні події

В одному з ТЦК Одеси стався вибух: є загиблий і поранений

Одеса, П'ятниця 21 листопада 2025 16:00
UA EN RU
В одному з ТЦК Одеси стався вибух: є загиблий і поранений Ілюстративне фото: поліцейсткі встановлюють всі обставини вибуху в одеському РТЦК (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 21 листопада, в одному з районних ТЦК Одеси стався вибух. Наразі відомо про одну загиблу та одну поранену людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління Нацполіції Одещини.

"Поліція працює на місці вибуху в одному з РТЦК та СП в м. Одесі. Попередньо встановлено, що одна людина загинула, ще одна - поранена", - йдеться у заяві правоохоронців.

Зазначається, що на місці події працюють екстрені служби, встановлюються всі обставини. Наразі більше жодних подробиць щодо вибуху поліцейські не оприлюднили.

Пізніше Одеський обласний ТЦК повідомив, що, згідно з попередніми даними, під час спілкування військовослужбовців з громадянином стався вибух невідомого предмета, який знаходився в його особистих речах.

Унаслідок детонації громадянин загинув на місці події, а військовослужбовець ТЦК отримав поранення, йому було оперативно надано допомогу та госпіталізовано до лікарні.

Нагадаємо, 16 листопада у Деснянському районі Києва сталася сутичка за участі працівників ТЦК, яка закінчилася стріляниною.

На відео у соцмережах військовослужбовець б’є авто цивільного, після чого пролунали постріли. За попередніми даними, один із працівників ТЦК пошкодив авто 22-річного чоловіка, а інший відкрив вогонь у його бік. При цьому у ТЦК заявили про напад на свого працівника.

Раніше, 7 листопада, у Дніпрі чоловік, якого доставили до ТЦК для проходження ВЛК, завдав собі тілесних ушкоджень у вбиральні після отримання висновку комісії. Йому надали медичну допомогу та госпіталізували.

Днем пізніше у Тернополі з п’ятого поверху будівлі обласного ТЦК випав військовозобов’язаний чоловік. У заяві ТЦК йдеться, що він був у стані сп’яніння та намагався спуститися з вікна, зв’язавши одяг.

РБК-Україна раніше писало, що, за словами військової омбудсменки Ольги Решетилової, серед працівників ТЦК фіксують випадки самогубств.

Вона зазначила, що люди, які роками працюють без відпусток і під постійним тиском суспільства, перебувають на межі виснаження.

Одеса ТЦК Вибух
