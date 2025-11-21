В одному з ТЦК Одеси стався вибух: є загиблий і поранений

Сьогодні, 21 листопада, в одному з районних ТЦК Одеси стався вибух. Наразі відомо про одну загиблу та одну поранену людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Головного управління Нацполіції Одещини.

"Поліція працює на місці вибуху в одному з РТЦК та СП в м. Одесі. Попередньо встановлено, що одна людина загинула, ще одна - поранена", - йдеться у заяві правоохоронців.

Зазначається, що на місці події працюють екстрені служби, встановлюються всі обставини. Наразі більше жодних подробиць щодо вибуху поліцейські не оприлюднили.

Пізніше Одеський обласний ТЦК повідомив, що, згідно з попередніми даними, під час спілкування військовослужбовців з громадянином стався вибух невідомого предмета, який знаходився в його особистих речах.

Унаслідок детонації громадянин загинув на місці події, а військовослужбовець ТЦК отримав поранення, йому було оперативно надано допомогу та госпіталізовано до лікарні.